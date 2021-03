Çavaria stelt zich burgerlijke partij voor moord in Beveren

Çavaria is diep geschokt over het recente nieuws van het voorbije weekend in verband met de verdachte moord in Beveren. Voor zover de feiten gekend zijn, zou dit de eerste keer zijn dat in Vlaanderen dodelijk homofoob geweld heeft plaatsgevonden. Het parket zelf heeft nog niet bevestigd of het gaat om gaybashing.

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van lgbtq-mensen en koepel van lgbtq-organisaties en zal zich als belangenorganisatie burgerlijke partij stellen, om zeer nauw bij het onderzoek betrokken te worden. ‘Het is bijzonder aangrijpend dat dit is gebeurd. Niet enkel voor de direct betrokkenen, maar voor de hele lgbtq-gemeenschap in Vlaanderen. Een haatmisdrijf is immers een aanval op een hele groep mensen, op basis van een identiteitskenmerk van die groep’, zegt algemeen coördinator van çavaria Yves Aerts.

In het onderzoek naar de dood van de 42-jarige man van wie het lichaam zaterdag gevonden werd in een park in Beveren, zijn enkele verdachten opgepakt op verdenking van moord. Dat werd vernomen bij het parket Oost-Vlaanderen, dat nog niet kan bevestigen dat er sprake was van homohaat. Het motief wordt onderzocht en alle pistes liggen momenteel nog open, zegt het parket. Intussen zou wel al blijken dat de verdachten van de feiten jong waren. En er zouden eerder al gelijkaardige incidenten geweest zijn in de stad.

De burgemeester van Beveren Marc Van de Vrijer (CD&V) reageerde ontzet: ‘Dit is geen alleenstaand geval. Er zijn zaken in dezelfde trant, die niet zo dramatisch zijn gelopen als afgelopen weekend,’ aldus de burgemeester. ‘Dit is afschuwelijk, we moeten dit soort zaken zo snel mogelijk de kop indrukken.’ Het is moeilijk om dit soort geweld aan te pakken, maar de daders zo snel mogelijk te vinden en hen veroordelen zou helpen, vindt Van de Vrijer. ‘Ik kan alleen oproepen: wees zéér voorzichtig. Ga niet in op vragen om met onbekenden in een park af te spreken.’

‘Met zo’n oproep moet je wel opletten’, reageert Aerts op die uitspraak. ‘Zo beschuldig je het slachtoffer, net zoals vrouwen die geen korte rokjes mogen dragen volgens sommigen. Ach, hij heeft er waarschijnlijk niet goed over nagedacht.’

Verschillende politici uitten hun verontwaardiging op Twitter. Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) reageerde op het nieuws: ‘Ik ben zwaar geschokt door de extreme homohaat in Beveren. Dit is echt verschrikkelijk. Mijn diep medeleven aan de familie en vrienden van het slachtoffer. Justitie moet nu zijn werk doen. Maar laat één ding duidelijk zijn: we zullen in ons land dit geweld nooit aanvaarden’, schreef de premier.

MR-voorzitter George Louis Bouchez schreef: ‘Homofobie is verwerpelijk. Ik walg van zo’n haat. We veroordelen dat. De onmenselijke en laffe misdaad tegen een man in #Beveren herinnert ons eraan dat gelijkheid, vrijheid en verdraagzaamheid een dagelijkse strijd zijn.’

