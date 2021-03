Waarom regering en experts het woord ‘buitenbubbel’ liever niet gebruiken

‘Afstand. Afstand. Afstand.’ De experts en politici proberen spraakverwarring rond de ‘buitenbubbel’ te vermijden.

Vanaf vandaag is het mogelijk om met tien personen buiten af te spreken, zolang je maar anderhalve meter afstand bewaart of een mondmasker draagt als dat niet mogelijk is. Die voorwaarden moeten de epidemie ondanks meer contacten in toom houden.

De media spreken al langer van ‘buitenbubbel’, maar de regering en de experts vermijden de term liever. Tijdens de persconferentie na het Overlegcomité nam premier Alexander De Croo (Open VLD) het woord niet in de mond. ‘Het aantal contacten buiten gaat van vier naar tien personen’, zo kondigde hij de versoepeling aan. ‘Natuurlijk nog steeds met anderhalve meter afstand en met gebruik van een masker.’

Het Ministerieel Besluit van 7 maart verwoordt het zo: ‘Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan tien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, niet toegelaten.’ Het gaat dus om een versoepeling van het samenscholingsverbod.

Bubbels

In de communicatie ligt de nadruk telkens op buiten en afstand houden. Gevreesd wordt dat de term ‘buitenbubbel’ geassocieerd wordt met nauwe contacten. Bij de versoepelingen in juli sprak de regering-Wilmès van een ‘sociale bubbel’. Toen mocht elk individu per week met tien verschillende personen nauwer contact hebben. Later werd dat aantal opgetrokken naar vijftien mensen per week. Er was sprake van de ‘uitgebreide bubbel’. Telkens ging het om nauwe contacten, terwijl in de huidige regel afstand houden belangrijk blijft.

Viroloog Steven Van Gucht deelt de vrees dat mensen de bubbel verkeerd gaan interpreteren. ‘Het is direct een grote sprong van vier naar tien’, zo zei hij in Terzake na het Overlegcomité. ‘Het doet een beetje de illusie ontstaan van een bubbel van tien. We hebben vroeger al een bubbel van vijftien gehad, dat is niet goed afgelopen. We mogen niet de verwarring gaan maken. Dit is geen bubbel van tien. Dit zijn tien mensen met wie je veilig kan afspreken met afstand en met discipline. Het aantal verontrust me niet zozeer, het is wat men ermee gaat doen. Gaat men zich wel aan de regels houden?’

Ook infectiologe Erika Vlieghe benadrukte het belang van afstand houden. ‘Daarom hebben we het ook geen buitenbubbel genoemd.’

Met de woordvoerders is inderdaad afgesproken om het woord ‘buitenbubbel’ te vermijden, bevestigt Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. ‘We behouden het woord bubbel voor het gezin en het knuffelcontact waarmee geen afstand wordt gehouden’, zegt hij. ‘Dat deden we eerder ook al, maar het is in de media beginnen te leven.’

Openluchtclub

Wat zijn dan de alternatieven? Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) deed in de De Zevende Dag een verdienstelijke poging. In de plaats van ‘buitenbubbel’ sprak ze van ‘de openluchtclub’, ‘outdoor contacten’ en ‘samenscholingen’.

Volgens Yves Stevens spreken de woordvoerders eerder gewoon van ‘buitencontacten’.