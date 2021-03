Man verdacht van leveren valse papieren voor aanslagen Parijs opgepakt in Italië

De Italiaanse politie verdenkt een 36-jarige Algerijn ervan ‘valse papieren’ te hebben geleverd aan de daders van de aanslagen van 13 november 2015 in Frankrijk en opende een procedure tegen de man. De verdachte zou lid zijn van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

‘Uit het onderzoek kwam - dankzij een brede internationale samenwerking - naar voor dat de verdachte banden heeft met radicale, jihadistisch-geïnspireerde kringen en directe steun zou hebben verleend aan de daders van de terreuraanslagen’ in het concertgebouw van Bataclan, rond het Stade de France en elders in de hoofdstad. Hij zou hen valse papieren hebben bezorgd, meldt de politie van Bari in een communiqué.

Volgens de krant La Repubblica heet de verdachte Athmane Touami en zit hij momenteel opgesloten voor het bezit van valse papieren. In juni zou hij vrijkomen. Nog volgens de krant maakte de man, net als zijn twee broers, deel uit van een cel van IS die in Frankrijk en België opereerde en had hij eveneens contacten met Amedy Coulibaly en Chérif Kouachi, die januari 2015 aanslagen pleegden tegen de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo en in de Joodse supermarkt HyperCasher in Parijs.