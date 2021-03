Gent en Aarschot starten proefproject met gratis menstruatieproducten

De Stad Gent gaat op vier scholen automaten plaatsen met gratis maandverbanden en tampons. Het proefproject is bedoeld voor leerlingen uit middelbare scholen die het minder breed hebben. ‘Voor een klein aantal meisjes is het aankopen van die middelen zo moeilijk dat ze niet naar school komen als ze ongesteld zijn’, zei Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) op Radio 2.

Eén op de acht vrouwen zou soms niet genoeg geld hebben om menstruatieproducten te kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van hulporganisatie Caritas. De stad Gent wil dat aanpakken met een proefproject gericht op meisjes die in middelbare scholen zitten. Daarvoor krijgt de stad geld van de federale regering. Dat heeft onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) gezegd op Radio 2.

‘We willen op een discrete plaats in een aantal scholen kastjes met menstruatieproducten zetten’, zegt Decruynaere. Leerlingen die een maandverband of tampon nodig hebben, zullen een code krijgen. Decruynaere wijst er wel op dat de meeste scholen al een eigen systeem hebben om leerlingen te helpen als ze menstrueren. ‘Dan kunnen ze op het secretariaat terecht voor een maandverband, maar met dit project willen we iets op langere termijn doen. Want als je geen maandverbanden of tampons kan kopen, is er vaak een veel breder probleem’, aldus Decruynaere.

Ook Aarschot plaatst automaten met gratis maandverbanden in scholen en stadsgebouwen. ‘Toegang tot menstruatieproducten is een recht voor elke vrouw’, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). De actie is maandag gelanceerd, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag.

In een eerste fase plaatst het stadsbestuur automaten met gratis maandverbanden in de meisjestoiletten van secundaire scholen. ‘We kiezen voor maandverband omdat uit onderzoek blijkt dat dit bij meisjes nog steeds het populairste menstruatieproduct is’, vervolgt Rutten. De totale investering bedraagt 9.058 euro. ‘Daarvoor kopen we acht automaten aan en voorzien we in een starterspakket van 200 doosjes maandverband voor elke school. In elk doosje zitten twee maandverbanden.’