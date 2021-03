Wie is Annie Cordy, die de langste tunnel van het land op haar naam schrijft?

De langste tunnel van het land heeft zijn nieuwe naam gekregen. Zeg niet langer Leopold II-tunnel, maar wel Annie Cordytunnel. De zangeres kwam als grote winnaar uit de bus bij de stemming voor de naamsverandering. Wie is actrice en zangeres Annie Cordy, pseudoniem van Léonia Juliana barones Cooreman?

‘Het betekent veel voor me dat de naam Annie Cordy is gekozen. Ik zie dit als de keuze van de Brusselaars om de kunstenares en haar werk op te nemen in het geheugen van de stad waar zij geboren is. Dat ontroert me erg.’ Zo reageerde Michèle Lebon-Cooreman, nicht van Annie Cordy op de bekendmaking van de naamswijziging van de Leopold II-tunnel.

Annie Cordy, pseudoniem van Léonia Juliana barones Cooreman, was een Belgische zangeres en actrice. Ze nam meer dan 600 liedjes op, speelde in tientallen musicals en zeventien films. Ze verkocht wereldwijd meer dan vijf miljoen platen en singles en was vooral populair in Franstalig België en Frankrijk. Ze sprak ook stemmen in bij Franstalige versies van Engelstalige tekenfilms, zoals de stem van grootmoeder Willow in de Disneyfilm Pocahontas uit 1995.

Léonie Cooreman is afkomstig uit de Brusselse deelgemeente Laken. Ze verhuisde op jonge leeftijd naar Parijs en bouwde een carrière uit als zangeres, actrice en comédienne. Bekende liedjes zijnTata Yoyoen La bonne du curé.

• Brusselse Leopold II-tunnel wordt omgedoopt tot Annie Cordytunnel

In 2004 werd ze door koning Albert II in de adelstand verheven. Annie Cordy mocht zich sindsdien barones noemen. In 2013 werd ze ook bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Een park in haar geboortegemeente Laken werd in 2018 naar haar vernoemd.

Annie Cordy overleed op 4 september vorig jaar aan een hartaanval in haar woning in Vallauris nabij Cannes, aan de Azurenkust. Ze is 92 jaar geworden.

De bijlage van de krant Le Soir, Le Soir Magazine, besteedde 16 pagina’s aan Anni Cordy bij haar overlijden. Toenmalig premier Sophie Wilmès reageerde op haar overlijden op Twitter: ‘Annie Cordy was een volleerd artieste van wie de humor en levensvreugde zo goed de ‘belgitude’ vatten waar we zo van houden’, schreef Wilmès.