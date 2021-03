Miljardair MacKenzie Scott hertrouwd met leerkracht

De Amerikaanse filantroop MacKenzie Scott (50) is twee jaar na haar scheiding met Amazon-topman Jeff Bezos hertrouwd.

Scott is nu getrouwd met Dan Jewett, een wetenschapsleerkracht die in de prestigieuze school van haar kinderen werkt.

Dan Jewett en MacKenzie Scott. Foto: rr

Op de website van de liefdadigheidsorganisatie The Giving Pledge laat Jewett weten dat hij Scotts engagement om een groot deel van haar rijkdom weg te geven onderschrijft. ‘Door een gelukkig toeval ben ik nu getrouwd met een van de meest genereuze en aardige mensen die ik ken, ik sluit me aan bij haar engagement om enorme financiële rijkdom weg te geven om anderen te helpen.’

MacKenzie Scott is een van de rijkste vrouwen ter wereld en heeft al meer dan 4 miljard van haar fortuin weggeschonken.

Scott was 25 jaar getrouwd met Jeff Bezos en hielp hem bij het opstarten van Amazon in 1994. Na hun scheiding kreeg Scott 4 procent van de aandelen van Amazon. Op dat moment was Bezos de rijkste mens ter wereld. ‘Dan is een geweldige man en ik ben blij voor hen beiden’, laat Jeff Bezos in een mededeling weten.