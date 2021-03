Dassault-erfgenaam omgekomen bij helikoptercrash

De Franse miljardair Olivier Dassault, is zondag om het leven gekomen bij een helikoptercrash in het Franse Deauville. Ook de piloot is overleden.

Dassault trad zelf in de voetsporen van zijn vader Serge, die het beroemde Dassault-imperium uitbouwde. Dat bedrijf verkoopt vooral militair materiaal. Net als Serge ging ook zoon Olivier in de politiek. Hij was parlementslid voor LR.

De Franse president Emmanuel Macron heeft op Twitter al hulde gebracht aan de 69-jarige Dassault. ‘Olivier Dassault hield van Frankrijk. Hij was een captain of industry, een volksvertegenwoordiger, een lokaal verkozene , een reservecommandant bij de luchtmacht. Hij is in heel zijn leven nooit gestopt het land te dienen en de waarden ervan te promoten. Zijn plotse dood is een groot verlies. Mijn gedachten gaan naar zijn familie en zijn naasten’, aldus Macron.