Wat het Oprah-interview ons leert over Harry, Meghan en het Brits koningshuis

Na het Oprah-interview met Harry en Meghan weten we het geslacht van hun nieuwe baby, dat Meghan worstelde met zelfmoordgedachten en dat de Britse Queen Elizabeth ‘warm’ was tegenover haar.

Prins Harry en Meghan hebben zich zo’n maand geleden laten interviewen door de Oprah Winfrey. Het interview werd afgelopen nacht uitgezonden op de Amerikaanse tv-zender CBS.

Dit komt de wereld te weten:

1. Meghan had zelfmoordgedachten tijdens haar tijd in het Brits koningshuis

De hertogin van Sussex heeft verteld dat ze zelfmoordgedachten had toen ze nog deel uitmaakte van het Brits koningshuis. ‘Ik wilde gewoon niet meer leven. En dat was een heel duidelijke, echte en beangstigende constante gedachte.’ Ze zei dat ze het paleis om hulp had gevraagd maar dat dat werd geweigerd. ‘Ze zeiden: mijn hart gaat naar je uit omdat ik zie hoe erg het is, maar we kunnen niets doen om je te beschermen omdat je geen betaalde werknemer van de instelling bent.’

Meghan vertelde dat ze amper naar buiten mocht omdat The Firm, de Britse koninklijke familie en het personeel, bezorgd was over hoe het beeld dat ze de wereld zou insturen. Ze voelde zich toen erg eenzaam.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

2. Beschuldigingen van racisme

Toen Meghan zwanger was van Archie, zou iemand van de koninklijke familie zijn of haar zorgen geuit hebben bij Harry over de huidskleur van de baby. Het paar weigerde te zeggen om wie het ging of om verdere details van het gesprek te delen. ‘Ik zal dat gesprek nooit delen. Maar op dat moment, was het gênant. Ik was wat gechoqueerd’, aldus Harry.

‘Ik denk dat [de naam van deze persoon delen] heel erg schadelijk voor hem of haar zou zijn’, aldus Meghan. Ze voegde eraan toe dat haar zoon Archie, die nu één jaar oud is, de titel van prins was geweigerd omdat er binnen de koninklijke familie bezorgdheid was ontstaan over hoe donker zijn huid zou kunnen zijn. ‘Ze wilden niet dat hij een prins werd.’

3. Harry en Meghan verwachten een meisje

Het stel onthulde verder het geslacht van hun tweede kindje. Harry zei dat de baby, dat in de zomer van 2021 geboren zal worden, een meisje is. Hij voelt is dankbaar om na een jongen nu ook een meisje te krijgen. ‘Wat wil je nog meer? We hebben ons gezinnetje.’ Het echtpaar zei dat dit hun laatste kind zou zijn.

4. Geheime trouw

Enkele dagen voor hun officiële bruiloft op 19 mei 2018 trouwde het koppel al stiekem. ‘Drie dagen voor ons huwelijk, zijn we getrouwd. Niemand wist het maar we vroegen het aan de aartsbisschop (van Canterbury, red.) en zeiden hem: “dit spektakel is voor de wereld, wij willen een band tussen ons”.’ De gelofte werd afgelegd in de tuin van de aartsbisschop.

Over de officiële trouwdag zei Meghan: ‘zelfs op voorhand hadden we allebei door dat dit niet onze dag zou zijn. Deze dag was gepland voor de wereld’.

5. ‘Kate maakte mij aan het huilen, niet omgekeerd’

Maanden na de officiële bruiloft van Harry en Meghan berichtten Britse tabloids dat de voormalige actrice haar schoonzus Kate had doen wenen vlak voor de bruiloft. Er zou een ruzie zijn geweest over het jurkje dat Kate’s dochter Charlotte als bloemenmeisje ging dragen tijdens de bruiloft.

In het interview met Oprah zei Meghan dat net het omgekeerde waar was. Ze zei er wel bij dat de vrouw van prins William achteraf haar excuses had aangeboden en haar bloemen en een briefje stuurde. ‘Ze is een goed persoon’, klonk het. Ze heeft het er vooral moeilijk mee dat ze in de Britse pers beschuldigd werd van iets dat ze niet gedaan had.

6. Meghan werd ‘de mond gesnoerd’

‘Toen de wereld wist dat ik en Harry een koppel waren, kreeg iedereen in mijn omgeving de heel duidelijke richtlijn daar nooit over de praten’, aldus Meghan. ‘Het was pas toen we getrouwd waren en alles begon te verslechteren, dat ik besefte dat ik niet beschermd werd en dat er bovendien geen bereidheid was om de waarheid te vertellen en zo mij en mijn echtgenoot te beschermen.’

Ze was het met Oprah eens dat ze ‘de mond werd gesnoerd’ en niet zelf de beslissing had genomen te zwijgen. Meghan maakte wel een onderscheid tussen de koninklijke familie en de koninklijke instelling. ‘Dat zijn twee verschillende dingen en het is belangrijk om dat onderscheid te maken. De koningin bijvoorbeeld is altijd erg vriendelijk tegen me geweest.’

7. Ze zijn positief over de Queen

Enigszins onverwacht werd er in het interview wel positief gesproken over de Britse koningin. Meghan zei dat de Queen altijd aardig is geweest tegen haar. ‘Ik genoot altijd van haar gezelschap. Ze was altijd heel warm en uitnodigend.’ Meghan herinnerde zich een treinrit met haar en zei dat ze toen een deken deelden. Ze kreeg toen ook oorbellen en een halsketting van de Queen.

Ook Harry stelde dat hij een goede band heeft met zijn grootmoeder. ‘Ze is mijn opperbevelhebber.’ Hij ontkende ook dat hij en Meghan achter de rug van de Queen besloten hebben het Brits koningshuis te verlaten. ‘Ik heb te veel respect voor haar.’

8. Prins Charles nam de telefoontjes van Harry niet meer aan

In die periode heeft hij drie gesprekken met zijn grootmoeder gehad over de mogelijkheid om het koningshuis te verlaten. Hij had ook twee gesprekken met zijn vader, maar die stopte toen Charles zijn telefoon niet meer opnam. ‘Hij vroeg of ik het allemaal kon neerschrijven.’

Harry telefoneert nu opnieuw met zijn vader, maar ‘er is veel gebeurd’ en de twee hebben hun issues nog niet helemaal uitgewerkt. ‘Ik voel me echt in de steek gelaten’, aldus Harry. ‘Hij heeft iets soortgelijk gemaakt en weet dus hoe het voelt.’

9. Prins Harry is financieel afgesneden

Sinds begin 2020 krijgt Harry geen geld meer van het paleis, zei hij. Het koppel heeft een aantal lucratieve deals gesloten met grote bedrijven, waaronder Netflix, om hun beveiligingskosten te kunnen betalen. Het geld dat hij nu nog heeft, is wat prinses Diana hem heeft nagelaten.

Meghan zei nog dat het koppel niet betaald werd voor het Oprah-interview.

11. Harry voelde zich ‘gevangen’

Oprah vroeg Harry op een bepaald moment of hij ook afstand van zijn koninklijke plichten zou hebben gedaan zonder Meghan. ‘Nee’, klonk het. Hij zei dat hij gevangen zat, zonder te weten dat hij gevangen zat. Toen gevraagd werd om dat verder uit te leggen, zei hij: ‘Gevangen in een systeem, net als de rest van mijn familie. Mijn vader en broer zitten vast.’

10. De twee hebben kippen gered

Het paar werd ook even geïnterviewd rond hun kippenhok in hun huis in de Amerikaanse staat Californië. De kippen werden gered uit een fabriek. Het kippenhok is vernoemd naar hun zoontje Archie: ‘Archie’s Chick Inn’, of ‘De kippenherberg van Archie’.