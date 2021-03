Brusselse Leopold II-tunnel wordt omgedoopt tot Annie Cordytunnel

De langste tunnel van het land heeft zijn nieuwe naam beet. Zeg niet langer Leopold II-tunnel, maar wel Annie Cordytunnel. De zangeres kwam als grote winnaar uit de bus bij de stemming voor de naamsverandering.

De hele maand februari kon het publiek stemmen voor de naamsverandering. Er was keuze uit vijftien vrouwennamen. In totaal werden 30.715 stemmen uitgebracht en daarvan ging liefst 22,59 procent naar de laureate, de Belgische zangeres en actrice Annie Cordy. Zij werd gekozen voor Semira Adamu (13,68 procent) en Marie Curie (10,10 procent).

‘Het betekent veel voor me dat de naam Annie Cordy is gekozen. Ik zie dit als de keuze van de Brusselaars om de kunstenares en haar werk op te nemen in het geheugen van de stad waar zij geboren is. Dat ontroert me erg’, vertelt Michèle Lebon-Cooreman, nicht van Annie Cordy.

De naamsverandering van de 2,5 kilometer lange tunnel zet de vervrouwelijking in het Brusselse straatbeeld verder. Vandaag is 43 procent van de straten in Brussel naar iemand vernoemd, maar de verdeling is zeer ongelijk: slechts 6,1 procent van de straten is naar een vrouw genoemd en 93,9 procent naar een man.

‘Het grote aantal stemmers moedigt ons aan om nog andere initiatieven te nemen om meer zichtbaarheid te geven aan vrouwen in Brussel, maar ook aan hun bijdrage aan de Brusselse, Belgische of internationale cultuur. Dit zijn volgens ons positieve hefbomen om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de openbare ruimte te bevorderen’, stelt Nawal Ben Hamou, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen.