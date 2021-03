New Yorks gouverneur Cuomo wil niet aftreden

De 63-jarige gouverneur van New York, Andrew Cuomo, heeft zondag laten weten dat hij niet van plan is om af te treden. In het weekend doken er nieuwe getuigenissen op over grensoverschrijdend gedrag. Verschillende hooggeplaatste Democraten uit New York voeren intussen de druk op om hem te laten aftreden.

Cuomo zei zondag dat zijn ambt neerleggen alleen op basis van die beschuldigingen ‘anti-democratisch’ is. ‘Ik zal onder geen beding terugtreden’, klonk het.

De Democratische politica Andrea Stewart-Cousins, fractieleider in de Senaat van New York, vindt dat de positie van Cuomo onhoudbaar is geworden. ‘Elke dag duikt er een nieuw bericht op, dat de aandacht afleidt van het regeringswerk’, zei ze. ‘Gouverneur Cuomo moet aftreden’.

Afgelopen weekend doken er weer twee nieuwe getuigenissen op van voormalige medewerksters van Cuomo, over grensoverschrijdend gedrag. Aan één van hen zou hij op het werk hebben gevraagd of ze een partner had, en haar hand hebben gekust. Op een receptie pakte hij de vrouw vast en kuste haar op beide wangen. Een fotograaf die foto’s had genomen van zijn hand in haar taille, werd bedreigd.

Intussen heeft Cuomo toegegeven dat het ‘een gewoonte’ voor hem was mensen te kussen en te knuffelen als begroeting. Hij heeft zich verontschuldigd voor gedrag dat ‘mensen oncomfortabel deed voelen’. ‘Ik begrijp dat gevoeligheden veranderd zijn en dat gedrag veranderd is. Ik snap dat en ik ga daarvan leren’, zei hij woensdag.

Eerder legden al drie vrouwen belastende verklaringen af tegen Cuomo die aan zijn derde ambtstermijn bezig in New York is. De minister van Justitie van New York, Letitia James, heeft een onderzoek geopend.

Dat komt bovenop een federaal onderzoek naar zijn aanpak van de coronacrisis in de New Yorkse rust- en verzorgingstehuizen. Volgens AP werden vorig jaar 9.000 met covid-19 besmette rusthuisbewoners uit het ziekenhuis terug naar het rusthuis gestuurd, terwijl ze nog herstelden. Aan die regel maakte de gouverneur pas in mei een einde. Bovendien bleek dat Cuomo’s bestuur het werkelijke aantal doden in de rusthuizen niet had gemeld, maar een cijfer dat 50 procent lager lag.

