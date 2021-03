Oprah-interview Meghan en Harry: ‘Brits koningshuis maakte zich zorgen om zoon Archie’s huidskleur’

Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, heeft in een explosief interview met Oprah de Britse koninklijke familie beschuldigd van racisme, liegen en haar suïcidaal te hebben gemaakt. Over de Queen zei ze wel dat die ‘warm en uitnodigend’ was geweest tegenover haar.

Meghan, wiens moeder zwart is en vader blank, zei dat ze naïef was voordat ze in 2018 in het de koninklijke trouwde. In het interview, dat een maand geleden werd afgenomen, vertelde ze dat ze uiteindelijk zelfmoordgedachten kreeg en zelfbeschadiging overwoog nadat ze om hulp had gesmeekt maar die niet kreeg.

Meghan getuigde over racisme aan het Britse koninklijke hof. Volgens de hertogin van Sussex waren er verschillende conversaties tussen een lid van de koninklijke familie en haar man Harry, over de mogelijke huidskleur van hun zoontje Archie.

Ze voegde eraan toe dat haar zoon Archie, die nu één jaar oud is, de titel van prins was geweigerd omdat er binnen de koninklijke familie bezorgdheid was ontstaan over hoe donker zijn huid zou kunnen zijn. ‘Ze wilden niet dat hij een prins werd.’ Zowel Meghan als Harry weigerde aan Oprah te zeggen om wie het gaat. ‘Ik zal dat gesprek nooit delen. Maar op dat moment, was het gênant. Ik was wat geschokkeerd’, aldus Harry.

Harry zei in het interview dat zijn familie hem financieel had afgesneden. Hij stelde verder dat zijn vader prins Charles hem op een bepaald moment in de steek gelaten had en zelfs zijn telefoontjes niet meer wou aannemen.

‘Kate maakte mij aan het huilen, niet omgekeerd’

Meghan wierp de Britse koninklijke familie op als onverschillig en leugenachtig. Ze beschuldigde haar schoonzus Kate ervan haar voor haar en Harry’s huwelijk aan het huilen te hebben gebracht. Die versie spreekt de Britse tabloids tegen die enkele maanden na het huwelijk schreven dat er een ruzie was geweest over het jurkje dat Kate’s dochter Charlotte als bloemenmeisje zou dragen tijdens de bruiloft. Daarbij was het verhaal dat Meghan haar schoonzus aan het huilen had gemaakt.

De Amerikaanse zei er wel bij dat de vrouw van prins William achteraf haar excuses had aangeboden en haar bloemen en een briefje stuurde. ‘Ze is een goed persoon’, klonk het. Ze heeft het er vooral moeilijk mee dat ze in de Britse pers beschuldigd werd van iets dat ze niet gedaan had.

Positief over Queen

Enigszins onverwacht was Meghan wel positief over de Britse koningin. Ze zei dat die altijd aardig is geweest tegen haar. ‘Ik genoot altijd van haar gezelschap. Ze was altijd heel warm en uitnodigend.’ Ook Harry gaf aan dat hij ‘erg veel respect’ voor zijn grootmoeder heeft.

Toch was er indirect kritiek op de Queen. Meghan zei dat The Firm (de Britse koninklijke familie en het personeel, red.), dat geleid wordt door koningin Elizabeth, haar het zwijgen had opgelegd toen ze om hulp smeekte na racistische berichtgeving.

‘Ik wilde gewoon niet meer leven. En dat was een heel duidelijke en echte en beangstigende constante gedachte. En ik herinner me hoe Harry me wiegde,’ zei Meghan, terwijl ze haar tranen wegveegde.

‘Het ergste is dat er meer dan 70 parlementsleden kritiek gaven op de koloniale ondertonen in nieuwsartikelen en -koppen over Meghan. Maar in die drie jaar zei niemand van mijn familie er ooit iets over...’, aldus Harry. ‘Dat doet pijn, maar ik ben er me ook erg van bewust waar mijn familieleden staan hoe bang ze zijn dat de roddelbladen zich tegen hen gaan keren.’

Stiekem getrouwd

In het interview met Oprah vertelde Meghan ook dat ze drie dagen voor hun officiële huwelijk in mei 2018 stiekem zijn getrouwd. ‘Drie dagen voor ons huwelijk, zijn we getrouwd. Niemand wist het maar we vroegen het aan de aartsbisschop (van Canterbury, red.) en zeiden hem: “dit spektakel is voor de wereld, wij willen een band tussen ons”.’ De gelofte werd afgelegd in de tuin van de aartsbisschop.

Over de officiële trouwdag zei Meghan dat het ze ‘zelfs op voorhand allebei echt snapten dat dit niet onze dag was. Deze dag was gepland voor de wereld’.

Toen Harry en Meghan in januari 2020 aankondigden dat ze uit hun koninklijke rol wilden treden, kwam de Britse koninklijke familie in een crisis terecht. Vorige maand bevestigde Buckingham Palace dat de splitsing permanent zou zijn. Het gezin probeert nu een onafhankelijk leven op te bouwen in de Verenigde Staten.

Harry zei dat ze afstand hebben gedaan van koninklijke plichten vanwege een gebrek aan begrip en omdat hij zich zorgen maakte dat ‘de geschiedenis zich zou herhalen’, een verwijzing naar de dood van zijn moeder Diana in 1997.

Buckingham Palace moet nog publiekelijk reageren op het interview, dat in de vroege uren van maandagochtend in Groot-Brittannië werd uitgezonden. Bij ons is het maandagavond om 21.20 uur te zien op één.

De Britse Queen Elizabeth heeft zondagavond de natie toegesproken. Ze deed dat ter ere van Commonwealth Day. Toch valt vooral de timing van de toespraak op: slechts enkele uren voordat het spraakmakende tv-interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle werd uitgezonden.