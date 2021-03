Racing Genk boekt makkelijke overwinning tegen Cercle Brugge

Racing Genk heeft zondag zonder door te drukken een makkelijke overwinning behaald tegen Cercle Brugge. Het werd 2-0, na goals van Paul Onuachu en Junya Ito voor rust. Genk blijft in het klassement derde, met 49 punten na 30 speeldagen. Cercle zakt onderin naar de zeventiende plaats, de barrageplek in de Jupiler Pro League, met 29 punten.

Genk was van bij de start van de partij heer en meester in de eigen Luminus Arena. Onuachu knikte al na negen minuten een vrijschop van Bongonda tegen de netten, 1-0. Voor de topschutter in de Jupiler Pro League was het zijn 25e van het seizoen. Voor Cercle Brugge dreigde Ugbo met het hoofd, maar ook de tweede goal kwam op naam van de Limburgers. Heynen bediende knap Ito (24.), die Didillon versloeg met een gekruist schot, 2-0. Cercle wist het even niet meer en Van der Bruggen liep nog voor rust tegen een tweede gele (en dus rode) kaart aan.

Na de pauze was er geen wedstrijd meer. Met een mannetje minder had Cercle Brugge nog minder in de pap te brokken. Genk haalde de voet van het gaspedaal. Aanvallers Onuachu, Bongonda en Ito kregen elk nog een kansje, maar gescoord werd er niet meer. Eindstand: 2-0.

Eerder op de dag waren er thuisoverwinningen voor Moeskroen (1-0 tegen Standard) en Club Brugge (3-0 tegen Zulte Waregem). Anderlecht speelde 1-1 gelijk tegen KV Mechelen. Maandag sluiten AA Gent en KV Oostende de speeldag af.