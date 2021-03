Moord in Bevers park blijkt werk van gaybashers

De man die zaterdag dood teruggevonden is in een parkje in Beveren is de 41-jarige vrijgezel David P. uit Sinaai. De man, openlijk homoseksueel, had een nachtelijk afspraakje gemaakt. Maar eenmaal ter plekke werd hij aangevallen en vermoord door een of meerdere daders. Het zou gaan om gaybashers, die het op homo’s gemunt hebben.