Als de scheidsrechters en de video assistant referees op enkele dagen tijd uitgebreid in beeld komen, weet je dat er van alles is fout gelopen met de arbitrage. In Antwerp-Kortrijk waren er zelfs drie discutabele fases.

Noteer: een tegenstander met beide handen wegduwen is vanaf nu geen overtreding meer. Ritchie De Laet deed dat in de 72ste minuut van Antwerp-Kortrijk, in de daaropvolgende tegenaanval scoorde Lamkel ...