Brusselse politie patrouilleert in burger tegen seksisme en straatintimidatie

De Brusselse politie gaat vanaf maandag patrouilles in burger inzetten in de strijd tegen seksisme en straatintimidatie, sinds 2014 strafbaar. Agenten in burger zullen in een eerste fase vooral rond haltes van het openbaar vervoer een oogje in het zeil houden en proces-verbaal opstellen als mannen zich onheus gedragen.

‘Hoe vrouwen de openbare ruimte beleven, is één van de aandachtspunten in ons Veiligheidsplan’, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. ‘Vorig jaar zijn we begonnen met lessen over wat straatintimidatie precies is, hoe we die slachtoffers moeten opvangen en hoe we hiervoor proces-verbaal moeten over opmaken. Nu gaan we een stap verder en gaan we actief op zoek naar daders, om die op heterdaad te betrappen.’

‘Uit heel wat onderzoek en enquêtes blijkt immers dat straatintimidatie voor vrouwen schering en inslag is’, gaat de politiewoordvoerder verder. ‘Je hoeft ook maar met de vrouwen in je omgeving te praten om dat te weten.’

‘Maar dergelijke feiten worden slechts zelden aangegeven, en als ze aangegeven worden is het moeilijk om de dader te identificeren. En zelfs als die dan geïdentificeerd wordt, is het vaak een geval van woord tegen woord. We moeten dus het terrein op om die feiten vast te stellen.’

Dat is dan ook wat de Brusselse politie gaat doen, door wekelijks twee agenten in burger te laten patrouilleren op zogenaamde ‘hotspots’. ‘In een eerste fase gaat het om haltes van het openbaar vervoer, want uit onderzoek weten we dat dergelijke feiten vaak daar plaatsvinden’, aldus Slosse.

Het parket werkt ook mee aan het project en zal dergelijke seksisme-pv’s prioriteit geven en zo min mogelijk seponeren. ‘Intimidatie kan zeer problematisch zijn en moet hard worden aangepakt’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan VRT. ‘We willen absoluut garanderen dat zeker vrouwen kunnen gaan waar ze willen, gelijk waar in de stad, en zich ook kunnen kleden zoals ze willen.’