EK indoor | Belgian Tornados eindigen pas als vierde op de 4x400 meter

De Belgian Tornados hebben zondag op het EK atletiek indoor in het Poolse Torun hun Europese titel op de 4x400 meter niet kunnen verlengen. Het Belgische viertal, bestaande uit Alexander Doom, Jonathan Borlée, Dylan Borlée en Kevin Borlée, finishte als vierde in 3:06.96. Nederland veroverde het goud in 3:06.06, voor Tsjechië (3:06.54) en Groot-Brittannië (3:06.70).

De Belgian Tornados verdedigden hun Europese titel van 2019 in Glasgow, toen ze wonnen in een tijd van 3:06.27. De drie Borlée-broers werden destijds vergezeld door Julien Watrin.

Ditmaal was Alexander Doom de eerste loper. Hij gaf de stok als vijfde en laatste door aan Jonathan Borlée. Die kon niet opschuiven. Ook Dylan Borlée boekte weinig vooruitgang. Kevin Borlée kon als slotloper als vierde beginnen, maar had een serieuze achterstand op het podium. Hij kwam in het absolute slot nog heel dicht bij een derde plaats, maar het lukte niet.

Vijf medailles

Het blijft zo bij vijf medailles voor de Belgische delegatie op dit zeer succesvolle EK atletiek indoor. Eerder veroverden Nafi Thiam en Noor Vidts goud en zilver in de vijfkamp. Elise Vanderelst won de 1500 meter, Thomas Carmoy pakte brons in het hoogspringen en Isaac Kimeli liep naar zilver op de 3000 meter.