‘Mr Brexit’ Nigel Farage stapt uit de politiek

Nigel Farage, boegbeeld van de brexitbeweging, verlaat de politiek. Dat meldt hij in een filmpje op Twitter. Farage zegt dat hij bereikt heeft wat hij van plan was. ‘Mijn levenswerk was ons uit de Europese Unie krijgen.’

Nigel Farage vindt het na bijna 30 jaar in de actieve partijpolitiek mooi geweest. ‘Ik denk dat ik mijn bijdrage heb geleverd. We hebben de brexit gekregen. Het is niet perfect, maar nu met het vaccin zien we er de voordelen van’, zo verwijst hij naar de voorsprong die Groot-Brittannië heeft bij de inenting tegen corona.

De leider van de partij Reform UK zet een stap opzij, maar dat betekent niet dat hij van het toneel verdwijnt. Naar eigen zeggen heeft hij een aanzienlijk netwerk opgezet op sociale media en kan hij zo evenveel op de publieke opinie wegen als hij als partijleider kon.

In een interview met The Sunday Telegraph zegt hij zich te willen focussen op ‘de toenemende invloed van de Chinese communistische partij’ in Groot-Brittannië en op ‘de woke agenda, letterlijk de indoctrinatie van onze kinderen van de basisschool tot aan de universiteit met een compleet andere interpretatie van de geschiedenis’.

Natte dweil

De flamboyante Farage (56) was in 1993 een van de oprichters van UK Independence Party (UKIP). Van 2006 tot 2009 en van 2010 tot 2016 was hij de voorman van UKIP en tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in 2020 was hij lid van het Europees Parlement, waar hij medevoorzitter was van de eurosceptische fractie Europa van Vrijheid en Democratie.

In 2019 vertrok Farage bij UKIP en werd de leider van de partij Reform UK, die voortkwam uit de Brexit Party. Hij zegt dat hij graag nog een erefunctie binnen die partij wil vervullen.

Farage zal Herman Van Rompuy nog lang heugen als de man die hem in 2010, toen Van Rompuy aantrad als voorzitter van de Europese Raad, ongegeneerd beledigde in het Europees Parlement met de woorden: ‘U hebt het charisma van een natte dweil en het uitzicht van een bankbediende. U bent de sluipmoordenaar van de Europese democratie en de nationale staten. Misschien is dat omdat u uit België komt, dat niet eens een echt land is. Maar wij kennen u niet en wij willen u niet.’