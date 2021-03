Politiek moet knoop doorhakken over ‘gezonde mensen’ tussen risicopatiënten bij vaccinatie

Als de 65-plussers rond eind april gevaccineerd zullen zijn, is het de beurt aan de risicopatiënten. Omwille van privacyredenen zullen ook gezonde mensen tot die groep worden gerekend. ‘Om welk percentage het zal gaan, moet een interministeriële conferentie Volksgezondheid beslissen’, zegt Frank Robben, IT-topman van de federale regering die mee de vaccinatiecampagne begeleidt, zondag aan Belga.

Tijdens een digitale persconferentie van de taskforce Vaccinatie zaterdagnamiddag zei Robben dat de risicopatiënten ‘gemaskeerd’ zullen worden door gezonde mensen aan de rij toe te voegen. Zo kunnen bijvoorbeeld werkgevers niet te weten komen of hun werknemers een onderliggende ernstige aandoening hebben. Het zou gaan om een ‘beperkt percentage’.

‘Er is al gesproken over negentig procent mensen met een comorbiditeit en tien procent gezonde mensen’, legt Robben uit. ‘Maar die beslissing nemen uiteindelijk de politici, niet ik. We moeten natuurlijk waken over het evenwicht tussen gezondheid en privacy.’

Tot de groep risicopatiënten worden ongeveer 1,6 miljoen Belgen tussen 18 en 65 jaar gerekend, met een ernstige onderliggende aandoening.

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), dat hamert op de snelle vaccinatie van risicopatiënten, was geen vragende partij voor het ‘maskeren’ van risicopatiënten door hen te mixen met een beperkt percentage gezonde patiënten. ‘We hebben daar van onze leden geen opmerkingen over ontvangen’, zegt directeur Ilse Weeghmans aan Het Nieuwsblad.

Robben blijft intussen ook voortwerken aan de wacht- en reservelijsten voor de vaccinatiecentra. Daar kunnen mensen zich laten opzetten als ze kans willen maken op een vaccin dat in het plaatselijke vaccinatiecentrum over is. Dan zouden ze zich kunnen inschrijven voor bepaalde tijdstippen. Op die lijsten kunnen alleen mensen staan die op dat moment ook echt aan de beurt zijn.

‘Over ongeveer anderhalve week zou dat systeem volledig op punt moeten staan’, legt hij uit. ‘Momenteel kunnen de meeste vaccinatiecentra nog voort met hun lijsten van het zorgpersoneel. Met de gegevens van Vaccinnet kunnnen ze de nog niet gevaccineerde zorgmedewerkers oproepen voor hun prikje.’