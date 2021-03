EK indoor | Isaac Kimeli pakt zilver op de 3.000 meter

Isaac Kimeli heeft zondag een zilveren medaille veroverd op de 3000 meter op het EK atletiek indoor in het Poolse Torun. Kimeli liep naar een tweede plaats in 7:49.41. Robin Hendrix werd twaalfde en laatste in 7:59.86.

Het is de vijfde medaille voor de Belgische delegatie op dit zeer succesvolle EK atletiek indoor. Eerder veroverden Nafi Thiam en Noor Vidts goud en zilver in de vijfkamp. Elise Vanderelst won de 1.500 meter en Thomas Carmoy pakte brons in het hoogspringen.

‘Het is een fantastisch gevoel om voor je land een medaille te pakken’, vertelde Kimeli na afloop. ‘De voorbije dagen werden we natuurlijk geprikkeld door al die eerdere Belgische medailles. Het deed de goesting voor een nieuwe medaille alleen maar toenemen.’

Met Hendrix kon Kimeli rekenen op een landgenoot in de finale en daarnaast was er ook nog zijn Franse ploegmakker Hugo Hay. ‘Het tactische plan hebben we tot in de puntjes uitgevoerd. Robin moest gaandeweg afhaken, ik denk dat hij zaterdag iets te diep is gegaan in de reeksen. Maar dit zilver maakt veel goed, deze medaille is voor het hele team.’

In de uitslag staat er ook een waarschuwing achter de namen van de Belgen. ‘We waren een minuut te laat in de eerste callroom. We moesten dus oppassen, want elke fout in de finale zou voor de uitsluiting zorgen. Dat zorgde natuurlijk wel voor wat stress, en dat vlak voor een finale.’

Het goud ging zoals verwacht naar het Noorse fenomeen Jakob Ingebrigtsen, ongenaakbaar. ‘Het is heel moeilijk om hem te kloppen. Hij schuift naar voren en begint tempo te maken. Dan voel je de verzuring wel komen. Gisteren heb ik hem geklopt in de sprint. Zilver is al heel mooi.’

Uitgestippeld plan

Robin Hendrix voerde het tactische plannetje perfect uit en heeft zo ook een aandeel in het zilver van Kimeli. ‘Op voorhand hadden we het plan uitgestippeld om vrijwel van in het begin het tempo te bepalen. Daarbij kozen we voor een aangenaam tempo. We hadden ons alle drie op kop gezet, zeg maar een muur gemaakt opdat niemand erover kon. Tactisch was dat perfect gelopen. Isaac heeft het tot slot afgemaakt. Wij trainen al heel lang samen en ik weet dat Isaac veel aan mij heeft. Op training, in de voorbereiding en vandaag ook gewoon in de wedstrijd. Daar haalt hij ook wel veel steun uit. Dat is waar we het voor doen uiteindelijk. Ik ben echt fier op hem. Het is zijn eerste medaille op een piste en dat wil met dit veld wel veel zeggen.’

‘Halverwege begon ik te verzuren en dan weet je dat het gedaan is. Voordien voelde ik me nochtans heel goed, terwijl we zaterdag al wel een zware reeks hadden afgewerkt. En dan moet je ook zien naar het niveau in deze finale, met heel wat stevige jongens. Daarnaast studeer ik nog en heb ik niet zo veel tijd om de trainen. Je kan ook niet toveren.’