De Britse Queen Elizabeth heeft zondagavond de natie toegesproken. Ze deed dat ter ere van Commonwealth Day. Toch valt vooral de timing van de toespraak op: slechts enkele uren voordat het spraakmakende tv-interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle wordt uitgezonden.

De toespraak van de Britse koningin Elizabeth kaderde in een viering van Commonwealth Day, de dag die in het teken staat van de landen ooit deel uitmaakten van het Britse rijk, en die tot vandaag hun bijzondere band met het Verenigd Koninkrijk behouden. De Queen is daar symbolisch hoofd van. De timing van de speech werd gezien als curieus, aangezien hij werd uitgezonden amper enkele uren voor in Amerika het spraakmakende interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle op tv zal komen.

Maar vanzelfsprekend sprak de Queen, toonbeeld van zelfbeheersing, niet over de familieruzie waar de hele wereld wel over spreekt. Ze zei wel dit: ‘We moeten de kracht, ervaring en kennis die samenwerken met zich brengt, naar waarde blijven schatten. En ik hoop dat we het gevoel van nabijheid en gemeenschap kunnen vasthouden.’

Al bijna vijftig jaar woont de Britse koninklijke familie op Commonwealth Day een speciale dienst bij in Westminster Abbey in Londen. Dit jaar werd die viering gecanceld vanwege de coronacrisis en vervangen door een tv-uitzending. Ook kroonprins Charles, troonopvolger William en andere royals deden hun duit in het zakje. ‘De uitzonderlijke toewijding, moed en creativiteit die we in dit coronajaar gezien hebben, zijn prachtig’, zei Charles.