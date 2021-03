1.300 dance-fans gaan los in Amsterdam, mét toestemming van de overheid

De grootste concerthal van Amsterdam, Ziggo Dome, heeft voor het eerst in meer dan een jaar tijd de deuren geopend voor het publiek. Mét toestemming van de overheid. Dance-event ‘Back to live’ was een gecontroleerd experiment om te onderzoeken of grote bijeenkomsten coronaproof kunnen verlopen.

Op twintig minuten tijd waren de 1.300 tickets uitverkocht. 100.000 anderen stonden tevergeefs op de wachtlijst. Back to live was een testcase, maar het dansen en fuiven was écht. De sfeer was erg uitgelaten gisteren tijdens de optredens van onder anderen dj’s Sam Feldt en Sunnery James & Ryan Marciano.

Ondanks de coronamaatregelen gaf de overheid haar fiat voor de uit de kluiten gewassen fuif. Meer nog, organisator Fieldlad is een initiatief van de evenementenbranche én de overheid. Het is hun bedoeling om na te gaan of en hoe we in de toekomst op een veilige manier in groep kunnen samenkomen terwijl het coronavirus en alle varianten erop rondwaren.

Fluor in het speeksel

Feestgangers mochten enkel binnen als ze een recente negatieve coronatest konden voorleggen. Hun temperatuur werd gemeten en steekproefgewijs werden sneltesten uitgevoerd. Het dancefeest werd in vijf ‘bubbels’ van 250 personen en een groep van 50 mensen verdeeld. Iedereen kreeg instructies, zo moesten sommigen een mondmasker dragen, anderen een gezichtsscherm en nog anderen mochten neus en mond juist niet afdekken. Een groep werd verzocht anderhalve meter afstand te houden, een andere werd gevraagd dicht tegen elkaar aan te dansen. Sommige bezoekers moesten een drankje drinken met een onschadelijk fluorescerend stofje zodat de onderzoekers konden nagaan hoezeer hun speeksel werd verspreid, ze kregen ook de opdracht luidkeels mee te zingen en te juichen. Iedereen kreeg een bewegingssensor, om te checken hoeveel contact ze onderling hadden.

Over enkele dagen moeten de bezoekers zich opnieuw laten testen. Het is nu wachten op de resultaten van het experiment. Er volgen nog testcases deze maand: vandaag treedt André Hazes op in Ziggo Dome, op 13 maart is er een dancefestival in Biddinghuizen en op 14 maart een popfestival.