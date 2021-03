Sam Bennett snelt in massasprint naar de zege in eerste etappe Parijs-Nice

Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) heeft zondag de eerste etappe van Parijs-Nice gewonnen. De 30-jarige Ier was in de 165 kilometer lange etappe met start en aankomst in Saint-Cyr-L’École de snelste in een massasprint. Bennett haalde het voor Arnaud Démare en Mads Pedersen. Jasper Philipsen was de eerste landgenoot op de vierde plaats.

Fabien Doubey was de avonturier van de dag. Na 15 kilometer koers reed de Fransman van Total Direct Energie weg en niemand had zin om hem te vergezellen. Doubey haalde een maximale voorsprong van vier minuten, en dan vooral omdat het peloton geen graten zag in zijn eenzame vlucht. Op 52 kilometer van de finish zag Doubey voor het eerst weer wat renners. Buiten een val van Laurens De Plus en Dylan Teuns - beiden zonder erg - viel er tot dan toe niet veel te beleven.

Na een aanval van Philippe Gilbert kregen we een kwartet voorin: naast Gilbert waren ook Stefano Oldani (Lotto - Soudal), Anthony Perez (Cofidis) en vroege vluchter Doubey aanwezig. Het groepje nam al snel een halve minuut op het peloton.

Ondertussen was Richie Porte de volgende die tegen de grond ging in het peloton. De Australiër won Parijs-Nice al in 2013 en 2015 en doet dit jaar een gooi naar een derde eindzege in de koers naar de zon. Ploegmaat Rohan Dennis wachtte op zijn kopman, maar het opnieuw vertrekken ging niet van harte voor Porte. De Australiër gaf uiteindelijk dan toch op.

Met nog 26 kilometer te gaan, zat de vlucht van Gilbert en co. er alweer op. In het peloton maakten de sprintersploegen zich stilaan klaar voor een massaspurt. Daarvoor was er flink wat nervositeit in het peloton, want opnieuw gingen er een aantal renners tegen de grond. Het inlopen van Gilbert was het sein voor ploegmakker Kobe Goossens om ervan door te gaan. Hoewel Goossens goed doortrapte, was zijn avontuur van korte duur. Op een licht oplopend stuk werd de 24-jarige renner van Lotto-Soudal bij de lurven gevat door het peloton.

Na de Muur van Châteaufort, de laatste hindernis van de dag, waren er nog voortdurend renners die een massasprint wilden vermijden, maar onder meer Groupama-FDJ (voor Arnaud Démare), BikeExchange (voor Michael Matthews) en Alpecin-Fenix (voor Jasper Philipsen) zorgden ervoor dat de eerste etappe uitdraaide op een sprint. Een valpartij in de laatste kilometer ontregelde de spurt uiteindelijk nog, die aangezet werd door onze landgenoot Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) in dienst van zijn kopman Pascal Ackermann. Uiteindelijk werd de Duitser nog vlot geremonteerd door Sam Bennett, die met veel overmacht zijn derde zege van het seizoen boekte. Arnaud Démare en Mads Pedersen vervolledigden het podium, voor Jasper Philipsen.