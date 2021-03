Sterke Mauri Vansevenant wint GP Larciano

Mauri Vansevenant heeft de GP Industria & Artigianato (1.Pro) gewonnen. De 21-jarige Vansevenant snelde na een koers van 193,4 kilometer rond Larciano naar de zege. Met Bauke Mollema, Mikel Landa en Nairo Quintana bleef Vansevenant heel wat kleppers voor op de hellende aankomst. Het is meteen ook zijn eerste profzege.

Na de Strade Bianche kozen sommige renners zondag ook voor deelname aan de GP Industria & Artigianato, een wedstrijd zonder grindwegen, maar wel met de nodige hoogtemeters. Met drie schoven ze mee in de vroege vlucht: Maciej Bodnar, Guido Draghi en Lorenzo Balestra. Meer dan 3:30 kregen ze nooit van het peloton waar Trek-Segafredo het commando nam.

Bodnar reed op het lokale circuit, vier rondjes, weg van zijn metgezellen, maar omdat de voorsprong van de vluchters niet groot was, besloten enkelen om de oversteek te maken. Tevergeefs, uiteindelijk zou een hergroepering volgen.

Elitegroepje

Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone roerden zich vervolgens in de voorlaatste ronde, maar zonder succes. Wel dunde het peloton uit. Op de laatste klim schudde zich een elitegroepje af dat in fases ontstond: eerst slopen Nairo Quintana en Mauri Vansevenant weg, vervolgens sloten Bauke Mollema en Mikel Landa aan. De vier rondden de top met een bonus van een halve minuut op de rest en daalden richting de finish. Toen de samenwerking vooraan stokte, wist Ide Schelling nog de oversteek te maken in de slotkilometer en wilde hij in één ruk naar de zege sprinten.

Maar hij werd geremonteerd en het was Mauri Vansevenant die zich de snelste van de klimmers toonde op de lichtjes hellende finish, goed voor zijn eerste profzege. Hij volgt op de erelijst Maximilian Schachmann op die in 2019 won.