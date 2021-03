Hanne Desmet schaatst naar zilver op WK shorttrack

Hanne Desmet is zondag tijdens de wereldkampioenschappen shorttrack in het Nederlandse Dordrecht op de 1.000 meter als tweede geëindigd. Desmet (24) boekte daarmee het grootste succes uit haar loopbaan.

De wereldtitel ging naar de Nederlandse favoriete Suzanne Schulting, die eerder ook zegevierde op de 500 en de 1500 meter. De derde plaats was voor de Canadese Courtney Sarault.

Hanne Desmet lijkt dit weekend goede vrienden te hebben gemaakt. Zowel in de halve finale als in de eindstrijd legden de Nederlandse rijdsters haar niets in de weg.

Desmet passeerde binnendoor bij Selma Poutsma en gleed achter de rug van de superieure Suzanne Schulting naar zilver. De omhelzing van Desmet met de winnares was innig. Haar jongere broer Stijn miste op de 1000 meter de A-finale, hij werd tweede in de B-eindstrijd en bleef buiten de top-8. In het eindklassement werd hij negende.

Veel schaatsers en coaches ergerden zich aan de beslissingen van de scheidsrechter. De afgelopen zomer door de Internationale Schaats Unie (ISU) uitgevaardigde wijzigingen, werden door de wedstrijdleiding in Dordrecht niet gevolgd, was het verwijt. ‘De beslissingen zijn totaal niet in lijn met de regels’, constateerde Desmet. ‘Het ontbreekt ook de scheidsrechters in coronatijd aan wedstrijdritme’, stelde de Nederlandse coach Jeroen Otter vast.

Van de tien wereldtitels gingen er zes naar Nederland. Onbetwist de beste rijdster dit seizoen was Suzanne Schulting, die vijf keer op de hoogste trede van het erepodium mocht plaatsnemen. Haar voornaamste triomf was die op de 500 meter, waar zij de opvolgster werd van haar vorig jaar overleden ploeggenote Lara van Ruijven. Van Ruijven stierf, 27 jaar oud, op 10 juli aan een stoornis van het immuunsysteem.

Drie weken vakantie

De shorttrackers nemen nu drie weken vakantie. Vanaf april gaan ze ‘werken, werken, werken op fysieke inhoud’, zoals Rino Vanhooren, 31ste in de eindrangschikking het uitdrukte. Want ze weten dat ze momenteel fysiek tekortkomen om op olympisch niveau met enig succes te acteren. Om een stap omhoog te maken werken ze in Hasselt samen met Movenda, een groepsprakrijk kinesitherapie en personal training met acht jong opgeleide krachten.

Het bedrijf speelt ook een rol in de revalidatie van Ward Pétré en Adriaan Dewagtere, twee schaatsers die in december na een val tijdens training ernstig geblesseerd raakten. Pétré was dit weekend in Dordrecht. Hij staat na een gecompliceerde enkelbreuk en ander ongemak inmiddels alweer op ijshockeyschaatsen en heeft zijn hoop op een plek op de Spelen van volgend jaar nog niet verloren. Dewagtere schaatste zelfs als mee in de time trial om een plaats voor de Belgische afvaardiging naar de WK.