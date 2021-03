Standard blijft sukkelen in de competitie en verliest nu ook van Moeskroen

De overwinning tegen Charleroi op 24 januari blijft voorlopig de laatste zege van Standard in de competitie. De Rouches, eerder deze week nog winnaar in een bekerduel met Club Brugge, gingen zondagmiddag onderuit bij Moeskroen: 1-0.

Standard presteerde de voorbije weken erg bleek in de competitie. Net als Moeskroen tekenden ze voor een povere 3 op 18. Donderdag plaatsten de troepen van Mbaye Leye zich wel voor de halve finales van de Croky Cup door Club Brugge uit te schakelen. Die knappe zege inspireerde de Rouches evenwel niet meteen tot grootse daden op het hobbelige en zanderige veld van Moeskroen.

In een kansarme eerste helft hadden de Luikenaars licht overwicht maar het was Moeskroen dat na 37 minuten gevleid op voorsprong klom. Standard-doelman Bodart duwde een voorzet tegen het been van Hugo Siquet, die een owngoal achter zijn naam kreeg.

Na de pauze ging Standard verwoed op zoek naar de gelijkmaker. Moeskroen-goalie Koffi stond echter pal, onder meer op een poging van Klauss. De Luikenaars drongen aan maar sprongen slordig om met de kansen. De thuisploeg beperkte zich hoofdzakelijk tot verdedigen in de jacht op een levensbelangrijke driepunter maar hield stand.

In het klassement blijft Standard op een teleurstellende elfde plaats hangen met 40 punten uit 30 wedstrijden. Play-off 1 lijkt verder weg dan ooit. Moeskroen (30 punten) wipt over Cercle Brugge (29 punten), dat zondag nog in actie komt, naar de zestiende plaats. Rode lantaarn Waasland-Beveren, dat zaterdag met 1-2 verloor van Beerschot, volgt nu op vijf punten van Moeskroen.