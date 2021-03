Judoka Toma Nikiforov opent met goud in Tasjkent poort naar Olympische Spelen

Toma Nikiforov (-100 kg) veroverde zondag goud op de Grand Slam van Tasjkent in Oezbekistan. Het is niet alleen zijn eerste gouden medaille ooit op een Grand Slam, maar voor het eerst komt hij in het rijtje van virtueel rechtstreeks gekwalificeerden voor de Olympische Spelen deze zomer in Tokio.

Toma Nikiforov (IJF 40) opende in Tasjkent met een waza-ari zege tegen de Serviër Bojan Dosen (IJF 30). Daarna zou hij nog eens drie keer met ippon winnen vooraleer hij de finale haalde tegen de Bulgaar Boris Georgiev (IJF 77). Daarin kwam Toma Nikiforov al na anderhalve minuut op voorsprong toen hij een aanval van zijn Bulgaarse rivaal perfect counterde. Nog eens anderhalve minuut later kwam onze landgenoot weliswaar in nauwe schoentjes toen hij op het nippertje ontsnapte uit een houdgreep. Maar een halve minuut later sloeg de Brusselaar ongenadig toe en scoorde een tweede wara-ari die hem goud bezorgde.

In de olympische ranking wipt Toma Nikiforov met de 1.000 punten van een Grand Slam-zege over de Hongaar Miklos Cirjenics die met een 23e plaats al tussen de rechtstreeks gekwalificeerden voor Tokio staat.

Voor Toma Nikiforov was het van 5 april 2019 geleden dat hij met brons op de Grand Prix van Antalya nog eens het podium van een World Tour-wedstrijd haalde. In 2019 onderging hij wel twee operaties die hem een lange tijd van de tatami hielden. Nu lijkt hij weer helemaal zijn oude niveau te halen.