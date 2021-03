Dedecker: ‘Komende week al terrasjes in Middelkerke’

In Middelkerke zullen cafés en restaurants komende week al hun terrasjes installeren. Daar roept burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) hen toe op. Al blijft het verboden voor kustgangers om er gebruik van te maken.

Het is een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid die Dedecker deed in De Zevende Dag: ‘We gaan onze terrasjes en strandbars al klaarzetten en premier De Croo (Open Vld) en Vlaams-minister president Jan Jambon (N-VA) uitnodigen zodat zij kunnen zien dat de heropening van de horeca hier nu al veilig kan verlopen.’

Dedecker is kwaad, de versoepeling van de coronamaatregelen gaat hem veel te traag. ‘Wij hebben enkele de toeristische sector als economische sector. En de paasvakantie is nu al de derde vakantie die de kust moet missen.’ Hij vreest een financiële aderlating voor de horeca.

Hij noemt het onbegrijpelijk dat vandaag al ‘iedereen als sardines in een blik op de trein’ naar de kust komt, hier ‘in een rij van honderd meter lang mag staan aanschuiven voor een ijsje’, ‘op niet ontsmette bankjes mag uitblazen’, maar het verboden is voor de horeca om hun klanten buiten op terras ‘in de meest gezonde lucht van het land’ op ontsmette stoeltjes te bedienen. Volgens hem is de horeca de zondebok van de regering.

Toilettekort

Verschillende andere kustburgemeesters reageerden ook al teleurgesteld op de beslissing van het Overlegcomité om de horeca pas in mei opnieuw te openen. Vooral tijdens de paasvakantie wordt gevreesd voor een overrompeling aan de kust. Met alle gevolgen van dien, zo zouden er niet genoeg openbare toiletten zijn om de sanitaire behoeftes van de dagjestoeristen op te vangen.

Jan Jambon wijst erop dat het onmogelijk is om voor de kust een uitzondering te maken. ‘Het is alle terrassen in het hele land open of niets. Ik heb gepleit om dat op 1 april te doen, maar daar was geen consensus over op het Overlegcomité, het is dus 1 mei geworden.’

Jambon heeft wel oren naar de veiligheidsprotocollen die de verschillende sectoren (zoals de horeca, maar ook cultuur) kunnen voorleggen. ‘Maar we kunnen niet al die sectoren tegelijkertijd laten versoepelen, want dan wordt het weer onveilig. Het versoepelen moet in kleine stapjes gebeuren. We moeten het hele veld overschouwen, het doel blijft nog altijd het aantal contacten beperken. Het ergste wat we nu kunnen meemaken, is te snel versoepelen en dan weer moeten terugplooien.’