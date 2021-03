Brons voor hoogspringer Thomas Carmoy op EK indoor

Onze landgenoot Thomas Carmoy heeft zondag op de slotdag van het EK atletiek indoor in het Poolse Torun verrassend de bronzen medaille veroverd in de finale van het hoogspringen.

Carmoy startte probleemloos en ging telkens meteen over de starthoogtes van 2,10 meter en 2,15 meter. Ook op 2,19 meter was hij dadelijk succesvol. Nadien had de Carolo wel drie pogingen nodig om over de lat van 2,23 meter te geraken. Carmoy bleek niet aangeslagen en wipte onmiddellijk over 2,26 meter. De lat van 2,29 meter bleek te hoog gegrepen, maar dat volstond voor brons. Ook de Duitser Tobias Potye strandde op 2,26 meter, maar Carmoy deed het in zijn eerdere sprongen beter waardoor hij Potye voorbleef.

Carmoy plaatste zich voor de finale na een sprong over 2m21 donderdag in de kwalificaties. De 21-jarige Carolo maakte met een stek bij de beste acht zijn EK-doelstelling zo meteen waar. De Europese kampioen U20 van 2019 verbeterde vorige maand zijn persoonlijk record tot 2,28 meter.