De nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal in Beringen wordt de langste van de 62 bruggen over het Albertkanaal. De nieuwe brug is van het montageterrein langs het Albertkanaal naar zijn definitieve locatie gevaren en werd zondag geïnstalleerd. De werken worden uitgevoerd voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro.

De boogbrug werd de afgelopen maanden in het werkhuis klaargemaakt en in stukken naar het montageterrein langs het Albertkanaal vervoerd. Terwijl de verschillende delen aan elkaar werden gemonteerd, werden op beide kanaaloevers ook de landhoofden gebouwd waarop de brug zal rusten. De brug is de langste stalen boogbrug over het Albertkanaal, aangezien ze uitzonderlijk schuin wordt aangelegd om beter bij de omgeving aan te sluiten.

De komende maanden wordt de brug verder afgewerkt. Zo krijgt ze twee rijstroken en een vrijliggend afgeschermd dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed. De nieuwe brug moet in september 2021 worden geopend voor verkeer. Aansluitend wordt de oude brug afgebroken. Het einde van de werken is voorzien voor juli 2022.