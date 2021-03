Uitreiking Trofee Raymond Goethals opnieuw uitgesteld

De uitreiking van de Trofee Raymond Goethals 2020, de prijs voor de beste Belgische coach van het jaar, is wegens de coronapandemie opnieuw uitgesteld. Dat heeft organisator Alain Ronsse zondag aan Belga bevestigd.

De uitreiking was aanvankelijk begin december voorzien maar werd toen een eerste keer uitgesteld vanwege de gezondheidsomstandigheden. De organisatie wilde vervolgens de winnaar op maandag 22 maart onthullen, maar ook die planning gaat niet door. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe datum, begin mei, om de uitreiking te organiseren. ‘Op voorwaarde natuurlijk dat de coronamaatregelen van de overheid het op dat moment toelaten’, benadrukt Ronsse.

De Trofee Raymond Goethals is voorbehouden aan Belgische coaches of coaches die de dubbele nationaliteit bezitten, werkzaam in België of in het buitenland, in clubverband of als bondscoach. De genomineerden na de eerste stemronde zijn Marc Brys (OHL), Philippe Clement (Club Brugge) en Ivan Leko (ex-Antwerp, nu Shanghai SIPG). Clement won de prijs in 2018 en 2019.

Ook de uitreiking van de Prijs Dominique D’Onofrio 2020, die maandag voorzien was, wordt verplaatst. Spelers die niet ouder zijn dan 20 en het voorbije anderhalf jaar debuteerden in de Jupiler Pro League komen in aanmerking. Voor deze prijs zijn geen genomineerden.