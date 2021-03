Rosius naar halve finales 60 meter op EK indoor, Berings test positief op corona

Rani Rosius plaatste zich zondag op de slotdag van het EK atletiek indoor in het Poolse Torun voor de halve finales van de 60 meter. Voor Eline Berings was er slechter nieuws: na een positieve coronatest mag zijn niet deelnemen aan de halve finale op de 60 meter horden

• Gouden en zilveren kampioenen Thiam en Vidts reageren: ‘Heel blij, maar heel moe’

• Elise Vanderelst snelt naar goud op 1.500 meter

Rosius eindigde na een trage start in haar reeks als derde in 7.30. Daarmee bleef ze drie honderdsten boven haar persoonlijk record, dat ze vorige maand in Gent neerzette.

‘Een perfecte race was het niet, want ik had gehoopt dat mijn start iets beter was. Op training gaat het nochtans goed, maar nu met die valse start was ik helemaal in de war. Misschien heb ik me daarom ook iets ingehouden met mijn start, onderbewust dan. Op voorhand had ik nochtans weinig stress, maar in de callroom zag ik natuurlijk al die valse starts in de eerdere reeksen. Ik voelde me niet echt heel geconcentreerd, mijn hoofd zat precies niet helemaal bij de wedstrijd’, vertelde de twintigjarige Belgische sprintsensatie in de mixed zone.

Met een stek in de halve finales is haar eerste doel bereikt in Torun. Nu ligt het mikpunt op haar PR. ‘Ik mag nog eens lopen en nog eens laten zien wat ik kan. Hopelijk kan ik dan mijn persoonlijk record aanscherpen. Ik denk wel dat het sneller kan. We zullen zien wat eruit komt.’

De halve finale wordt zondag om 12:40 uur gelopen, een eventuele finale om 18:46 uur.

Slecht nieuws voor Eline Berings

Geen halve finale op de 60 meter horden voor Eline Berings. Onze landgenote testte positief op het coronavirus en mag niet deelnemen aan de race. ‘Ik denk niet dat ik moet vertellen hoe kapot ik hiervan ben’, reageert Berings, die het nieuws aankondigde via Twitter en Instagram.