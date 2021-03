Efficiënt Beerschot dompelt Waasland-Beveren onder in rouw

Een efficiënt Beerschot heeft zaterdag de maat genomen van Waasland-Beveren: 1-2. Daan Heymans bracht de thuisploeg na amper acht minuten al op voorsprong. Op het half uur hing Dom de bordjes in evenwicht. Na rust morste Waasland-Beveren met de kansen. Beerschot sloeg via Holzhauser genadeloos toe.

Met Waasland-Beveren (59) en Beerschot (55) stonden de twee ploegen met het meeste aantal tegendoelpunten uit 1A tegenover elkaar. Doelpunten verzekerd op de Freethiel. Bij de thuisploeg moest trainer Nicky Hayen puzzelen achterin de defensie. Hij kon niet rekenen op Jackers, Leuko, Viera, Schoonbaert, Wuytens en Bastians. Nilsen zakte daardoor een rijtje achteruit. En zo kreeg Antwerp-huurling Louis Verstraete zijn eerste minuten. Bij Beerschot geen Suzuki op het wedstrijdblad. De Japanse spits werd voorin vervangen door Blessing Eleke.

Waasland-Beveren nam een droomstart. Na een mooi hakje van Verstraete schilderde Albanese de bal op het hoofd van Daan Heymans, die moederziel alleen de bal tegen de touwen knikte. De smaakmaker van in het begin van het seizoen begon de voorbije weken op de bank en moest het stellen met enkele invalbeurten. Maar kijk, na acht minuten bracht hij zijn ploeg op voorsprong. Zijn achtste doelpunt van het seizoen. De thuisploeg ging op zoek naar de dubbele voorsprong. Vanhamel moest zich strekken om het schot van Albanese uit zijn linkerhoek te duwen. Vukotic knikte de daaropvolgende hoekschop over.

En Beerschot? Die begonnen afwachten aan de wedstrijd. De Ratten zagen nog voor het half uur Bourdin en Pietermaat uitvallen met een blessure. Waasland-Beveren leek de match in handen te hebben tot Albanese een domme fout maakte op de ingevallen Vorogovskiy. Holzhauser zette zich achter de bal. En dan weet je dat het gevaarlijk wordt. De Oostenrijker krulde de bal naar de tweede paal, Dom gleed de bal binnen. Bijna gingen de bezoekers erop en erover na balverlies van Verstraete. Holzhauser legde de bal nog terug tot bij Sanusi, maar die had de bal niet meer verwacht. Weg kans. Uiteindelijk kreeg Albanese nog dé kans om Waasland-Beveren op voorsprong te schieten na een heerlijke pass van Heymans. De Italo-Belg faalde oog in oog met doelman Vanhamel.

Na rust nam Waasland-Beveren opnieuw de match in handen. Vanhamel moest attent zijn op voorzetten van Heymans en Schryvers. Even later redde hij het schot uit de tweede lijn van Koita. De kansen bleven zich opstapelen voor Waasland-Beveren. Na slecht wegwerken van Prychynenko nam Heymans de bal in een tijd op de slof. Zijn poging spatte uiteen op de dwarsligger. Even later knikte Frey recht op Vanhamel.

En wie zelf morst met de kansen, krijgt vroeg of laat het deksel op de neus. Beerschot kwam één keer voor doel en sloeg genadeloos toe. Sanusi loodste Holzhauser met een subtiel pasje door de buitenspelval. De Oostenrijker werkte koel af. De thuisploeg ging nog op zoek naar de gelijkmaker. Vanhamel had nog een uitstekende voetreflex in huis op het schot van Sula, maar doelpunten vielen er niet meer.

Waasland-Beveren doet opnieuw een slechte zaak in de degradatiestrijd en blijft ook na dit weekend de rode lantaarn in 1A. Beerschot pakt op de Freethiel de vierde uitzege op rij.