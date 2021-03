Elise Vanderelst snelt naar goud op 1.500 meter

Na Nafi Thiam in de vijfkamp heeft België opnieuw goud veroverd op het EK indoor atletiek . Elise Vanderelst was op de 1.500 meter de snelste van het pak. Eerder op zaterdag plaatste Isaac Kimeli zich in het Poolse Torun voor de finale van de 3.000 meter, terwijl Zagré en Berings de halve finales op 60m horden bereikten.

Vanderelst zette in de finale van de 1.500 meter een straf nummer neer. Onze landgenote liep lange tijd goed mee in de kopgroep en snelde in de laatste 200 meter nog de Spaanse Guerreiro voorbij, om te eindigen in een tijd van 4:18.45. Na het goud en zilver van Nafi Thiam en Noor Vidts vrijdag op de vijfkamp heeft België zo een derde medaille beet, al het tweede gouden exemplaar.

Enkele minuten eerder had Eliott Crestan net naast een finaleplek gegrepen in de 800 meter bij de mannen. Crestan moest daarvoor in de top 2 eindigen in zijn reeks, maar werd in de laatste rechte lijn nog ingehaald door de Pool Kszczot.

Kimeli naar finale

In de derde en laatste reeks van de 3.000 meter kwam Isaac Kimeli als tweede over de streep in 7:49.46. Hij ging in de slotmeters de uitlopende Noorse favoriet Jakob Ingebrigtsen, de winnaar van de 1.500 meter, voorbij en finishte in het zog van Jimmy Gressier (7:48.93). De Fransman had de hele race voorin gelopen met de Nederlander Mike Foppen. Die laatste kraakte in de laatste rechte lijn.

Vorige maand liep Kimeli in Gent een persoonlijk record van 7:44.17. Daarmee moet hij op de Belgische ranglijst aller tijden alleen dopingzondaar Mohammed Mourhit (7:38.94) laten voorgaan.

Robin Hendrix werd in de tweede reeks derde in een persoonlijke besttijd (7:46.76) en plaatste zich zo ook voor de finale.

John Heymans, de derde Belg op de 3.000 meter, kwam in de eerste reeks als zevende over de streep in 7:58.13, ruim zes seconden boven zijn pr (7:51.71). Hij werd nadien gediskwalificeerd omdat hij met de linkervoet buiten de baan belandde.

De top drie van de drie reeksen en de drie snelste tijden plaatsten zich voor de finale. Die staat zondag om 17u52 geprogrammeerd.

Foto: BELGA

Kobe Vleminckx grijpt naast plaats in finale: “Had op meer gehoopt”

De halve finale van de 60m bij de mannen bleek zaterdagmiddag het eindpunt voor Kobe Vleminckx op het EK indoor in het Poolse Torun.

In 6.68 eindigde hij in de eerste halve finale op de vijfde plaats, wat zoveel betekent als de uitschakeling. Een verbetering van zijn persoonlijk record (6.65) zat er niet in, al kwam de 22-jarige Vleminckx er wel twee keer erg dichtbij. In de reeksen had hij enkele uren voordien immers al 6.67 op de tabellen gezet.

“Ik ben toch wel wat teleurgesteld, ik had zeker op meer gehoopt. Vanochtend was ik al heel goed en de opwarming daarnet draaide ook heel goed. De start was goed, maar nadien kwam de versnelling er niet helemaal uit, waardoor je enkele honderdsten mist en dat is voldoende om de finale te missen. Ik heb er alles proberen uit te halen, maar het moet er hier ook uitkomen. Eén foutje op de 60m en het is afgelopen. Mijn race analyseer ik later nog met mijn coach. Pas dan zal blijken wat er echt fout is gegaan. Op naar de volgende.”

Foto: BELGA

Zagré en Berings bereiken halve finales 60m horden

Anne Zagré en Eline Berings hebben zich zaterdag op het EK atletiek indoor in het Poolse Torun gekwalificeerd voor de halve finales van de 60 meter horden.

Zagré liep in de tweede reeks naar de derde plaats in 8.06, een honderdste boven haar seizoensbeste. Haar persoonlijk record bedraagt 7.98. De Hongaarse Luca Kozak won in 8.04, dezelfde tijd als de Britse Tiffany Porter.

Berings eindigde in de derde reeks als vijfde in 8.19, een tijd waarmee ze werd opgevist. Met die chrono bleef Berings ruim boven haar pr (7.92) en zeven honderdsten boven haar beste chrono dit seizoen. De Poolse Pia Skrzyszowska won in 7.96. In de reeks werd de Finse Anni Siirtola uitgesloten na een valse start.

Voor de 34-jarige Berings is Torun 2021 haar laatste indoorkampioenschap. Haar hoogtepunt (in zaal) kende ze in 2009 met een gouden medaille op de 60m horden op het EK in Turijn.

De top drie van de zes reeksen en de zes snelste tijden plaatsten zich voor de halve finales. Die staan zondagmiddag (vanaf 13u30) op het programma. Aansluitend is er de finale (17u15).