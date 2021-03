Vlaamse regering buigt zich over ‘één hobby per kind’-regel

Jeugdbewegingen hopen dat het idee over één hobby per kind stilaan minder noodzakelijk wordt. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) bespreekt de aanbeveling volgende week in de Vlaamse regering.

Niels De Ceulaer van Chirojeugd Vlaanderen en Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen spraken eerder vandaag de hoop uit dat kinderen opnieuw meerdere hobby’s zouden mogen hebben. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zei zaterdag in De Ochtend op Radio 1 dat dat ‘altijd een aanbeveling was’.

In januari werd aan ouders gevraagd om het aantal hobby’s of activiteiten per kind te beperken tot één per week. Minister Weyts noemde het advies nu ‘nooit dwingend’. De deur staat dus op een kier om kinderen weer te laten kiezen voor meerdere hobby’s. ‘We zijn blij dat er nagedacht wordt of dat nog wel noodzakelijk is’, zegt De Ceulaer.

De aanbeveling zorgt voor een groot ongemak, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. ‘Die kinderen en jongeren moeten zélf kiezen, de ouders moeten een puzzel leggen. Als dat gelost wordt, zou dat zeer fijn zijn. Dat kan natuurlijk alleen in een veilige context.’

Nieuwe regels sinds vrijdag

Het Overlegcomité besliste vrijdag dat kinderen tot 13 jaar vanaf komende maandag 8 maart met tien mogen deelnemen aan georganiseerde binnenactiviteiten en met 25 aan georganiseerde buitenactiviteiten. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen enkel deelnemen aan georganiseerde buitenactiviteiten in groepen van maximaal 10. ‘Momenteel mogen kinderen onder 13 slechts met tien buiten spelen’, aldus De Ceulaer, ‘dus dat geeft wat weer ademruimte. Voor onze leiders is het toch gemakkelijker om activiteiten te organiseren in grotere groepen.’

Ook Van Reusel klinkt opgelucht. ‘Alles wat leidt tot meer mogelijkheden voor kinderen en jongeren in een veilige omgeving, omarmen wij.’

Op de tafel van de Vlaamse regering

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) zei zaterdagavond in het VRT-journaal dat het terugschroeven van de ‘sterke aanbeveling’ over één hobby komende week zal worden besproken binnen de Vlaamse regering.