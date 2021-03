Amerikaanse Senaat keurt relanceplan van Biden van 1,9 biljoen dollar goed

Na een marathonzitting van 24 uur heeft de Amerikaanse Senaat het relanceplan van president Joe Biden van 1,9 biljoen of 1.900 miljard dollar goedgekeurd. Dat gebeurde volgens de partijlijnen: 50 stemmen voor (Democraten) en 49 tegen (Republikeinen).

Na 24 uur vol debatten, stevige onderhandelingen en een stemmarathon is het steunpakket van president Joe Biden zaterdag goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat. Dat steunpakket moet de Verenigde Staten helpen om de coronapandemie en de zware economische omstandigheden waarin het land verkeert, door te komen.

De stemming verliep strikt volgens de partijlijnen, met 50 Democraten die voor stemden en 49 Republikeinen die tegen stemden. De tekst verhuist nu opnieuw naar het Huis van Afgevaardigden waar de Democraten ook een meerderheid hebben. Verwacht wordt dat het daar in de komende dagen ook groen licht krijgt.

De Democraten hebben niet over de hele lijn hun slag thuis gehaald. Zo is bijvoorbeeld de geplande verhoging van het minimumloon van 7,25 dollar per uur naar 15 dollar per uur uit het pakket gehaald.