Verhoging minimumloon sneuvelt in Amerikaanse Senaat

Een voorstel van de linkse senator Bernie Sanders om het minimumloon in de Verenigde Staten te verhogen naar 15 dollar (12,60 euro) per uur heeft het niet gehaald in de Senaat, mede door acht Democratische senatoren.

Sanders wilde het minimumloon ruim verdubbelen en greep het kolossale pakket steunmaatregelen ter waarde van 1.900 miljard dollar (bijna 1.600 miljard euro) aan om het door de beide kamers van het Congres te loodsen.

Het volledige pakket maatregelen lijkt geen problemen te ondervinden in de Senaat, dat er zaterdag vanaf 16.00 uur Belgische tijd weer verder over praat. Maar Sanders’ minimumloon is dus niet in het pakket opgenomen. Van de honderd senatoren stemden er slechts 42 voor. Acht Democraten en de vijftig Republikeinen waren tegen.

Het door de federale regering vastgelegde minimumloon stamt uit 1933 en is al meer dan tien jaar 6 euro per uur. In de hoofdstad en in circa dertig staten gelden al langer hogere minima.