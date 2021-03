Merkel waarschuwt voor terugval vrouwenrechten door pandemie

De vooruitgang in de strijd om gelijke rechten voor man en vrouw hapert volgens bondskanselier Angela Merkel vanwege de coronapandemie. Vrouwen nemen het leeuwendeel van de zorg voor kinderen op hun schouders en lopen meer risico om hun baan door of na de pandemie te verliezen.

‘We moeten ervoor zorgen dat de pandemie niet leidt tot een terugval in oude genderpatronen die we dachten te hebben overwonnen’, zei Merkel zaterdag in een videoboodschap, uitgesproken aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag op maandag 8 maart.

Vrouwen worden in haar ogen onevenredig zwaar getroffen door de gezondheidscrisis, terwijl ze nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende posities.

‘Opnieuw zijn het vaker vrouwen die evenwicht moeten vinden in het thuis lesgeven, de zorg voor de kinderen en hun eigen baan’, vindt de bondskanselier. Verder stipte ze aan dat het vooral vrouwen zijn die in de zorgsector werken in tijden dat die ‘uitzonderlijk uitdagend’ zijn.

‘Meer dan drie kwart van de werkenden in de gezondheidszorg bestaat uit vrouwen, van huisartsenpraktijken en ziekenhuizen tot laboratoria en apotheken’, aldus Merkel, die erbij aantekende dat maar 30 procent van de leidinggevende posities in de zorg in handen zijn van vrouwen. ‘Het kan niet zo zijn dat vrouwen voor een groot deel de samenleving op hun schouders dragen en tegelijkertijd niet evenredig betrokken zijn bij het nemen van politieke, economische en maatschappelijke besluiten.’

Merkel juichte verder de recente wetgeving toe die Duitse bedrijven verplicht meer vrouwen op te nemen in de directies en raden van bestuur. Ook pleit ze voor gelijke beloning van mannen en vrouwen. Duitsland loopt daarin in Europees verband sterk achter.