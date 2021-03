Buitenbubbel mag door huis passeren naar tuin of terras

Bezoekers mogen toch door het huis om naar de tuin of het terras te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zaterdagmiddag gezegd aan VTM Nieuws.

Het Overlegcomité besloot vrijdag om onze ‘buitenbubbel’ te vergroten van vier tot tien personen. Vanaf maandag mag je dus met tien personen in je tuin of op je terras, zolang je maar anderhalve meter afstand bewaart of een mondmasker draagt als dat niet mogelijk is.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) liet bij de verstrenging van de coronamaatregelen eind november weten dat afspreken in de tuin alleen mocht als je gasten niet door je huis moesten passeren, maar dat geldt nu dus niet meer.

Minister Vandenbroucke benadrukt dat de beslissing toen op een zwaar moment in de crisis werd genomen. ‘Maar we gaan dat niet blijven zeggen. Ook wie in een rijhuis woont, mag dus mensen ontvangen en dat mag ook als ze daarvoor door het huis moeten.’

Vandenbroucke zei ook dat binnenshuis naar het toilet gaan opnieuw kan voor de gasten van de buitenbubbel. Tot nu toe was dat alleen toegestaan voor het knuffelcontact. ‘Maar dit betekent niet dat het een goed idee is om nu barbecues te gaan organiseren’, zegt de minister. ‘Dan wil je gezellig dicht bij elkaar zitten en sfeer maken. Maar we gaan het ook niet verbieden of beboeten. Meer dan ooit rekenen we op het gezond verstand van de mensen.’

De mildere houding van Vandenbroucke past in het streven van premier Alexander De Croo om de bevolking naar buiten te lokken, waar minder risico is om het virus over te dragen dan binnen. ‘Er kan meer buiten’, zei hij tijdens de persconferentie van het Overlegcomité.