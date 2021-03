Het eerste deel van de Franse serie ‘Lupin’ was een groot succes op Netflix. De streamingdienst liet eerder al weten dat de afleveringen van het tweede seizoen deze zomer online zullen verschijnen, en laat nu een teaser los. De Franse acteur Omar Sy kruipt opnieuw in de huid van Assane Diop en doet er alles aan om zijn vader te wreken. Maar dat wordt een gevaarlijke klus wanneer het gezin van Assane zelf in de problemen komt.