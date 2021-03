15 procent meer oproepen voor Tele-Onthaal: ‘Corona verkleurt grote en kleine zorgen’

Het afgelopen jaar kreeg hulplijn Tele-Onthaal een recordaantal oproepen binnen. Een kwart van alle gesprekken was rechtstreeks coronagerelateerd. ‘De angst om ziek te worden evolueerde naar angst om het niet meer te kunnen volhouden.’

Met 139.097 oproepen via telefoon en chat was het bij Tele-Onthaal 15,1 procent drukker in 2020 dan het jaar voordien (+13,9 procent via telefoon, +22,8 procent via chat). Vrijwilligers beantwoordden per dag gemiddeld 380 oproepen via het nummer 106 en 249 gesprekken via chat.

24,1 procent van alle oproepen was coronagerelateerd. ‘De oproepcijfers leken vrij synchroon te verlopen met de curve van de coronabesmettingen en de daarmee gepaard gaande maatregelen’, aldus de hulplijn in een persbericht.

Daarbij zag Tele-Onthaal doorheen het jaar de angst om ziek te worden evolueren naar moeilijkheden om de coronamaatregelen nog vol te houden. ‘In de eerste maanden van de pandemie overheersten de zorgen om de gezondheid en bijhorende angstgevoelens bij de oproepers’, aldus de hulplijn. Ook de impact van corona op de relaties in de privé- en werksfeer was een terugkerend thema.

Meer eenzaamheid bij ouderen én jongeren

De coronamaatregelen versterkten bovendien het gevoel van eenzaamheid bij mensen met een beperkt sociaal netwerk en bij ouderen die kwetsbaar werden door het wegvallen van activiteiten en sociale contacten. Tele-Onthaal stelt naar eigen zeggen ook meer en meer oproepen vast waarbij jongeren geen perspectief zien.

De hulplijn benadrukt dat ook bij de 75 procent niet-coronagerelateerde oproepen de pandemie een invloed had. ‘Corona verkleurt grote en kleine zorgen, verscherpt intense gevoelens en vernauwt blikken.’ In het algemeen zag Tele-Onthaal vooral meer mensen kampen met eenzaamheid (+42,1 procent), angsten (+29,8 procent) en verslavingen (+22.6 procent).

Tele-Onthaal is 24/7 gratis en anoniem bereikbaar via het telefoonnummer 106 of via chat op www.tele-onthaal.be.