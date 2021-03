Weyts start project met speekseltesten in drie regio’s

Het overlegcomité kondigde vrijdag versoepelingen aan, vooral voor het onderwijs. Om dat waar te maken komt er een teststrategie. Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts zei zaterdagochtend in De ochtend dat volgende week in drie regio’s een proefproject met speekseltesten start.

Volgende week start een project in tien scholen in drie proefregio’s waarbij leerlingen en leerkrachten wekelijks een speekseltest afnemen. In geval van een positieve evaluatie wil minister Weyts die aanpak uitrollen in de vierduizend scholen die Vlaanderen rijk is.

Bedoeling van het proefproject is om besmettingen op scholen snel op te sporen, om zo te vermijden dat hele klassen besmet raken en scholen de deuren moeten sluiten. In de eerste fase wordt het project uitgerold in tien scholen van het basis- en secundair onderwijs.

• Duizenden leerkrachten zullen wekelijks coronatest krijgen

Concreet nemen de personeelsleden wekelijks ‘s ochtends bij zichzelf speeksel af, dat daarna geanalyseerd wordt op covid-19 met een PCR-analyse. Omdat het speeksel thuis wordt afgenomen, is er geen risico om anderen te besmetten en is er ook geen extra personeel of beschermingsmateriaal nodig.

Weyts noemt het een ‘bijkomende verdedigingsmuur’ om het onderwijs veiliger te maken en de leerkrachten te beschermen. Hij blijft wel nog voorzichtig in verband met de ‘operationele en logistieke problematiek’ om elk van die scholen wekelijks van testen te voorzien. ‘Op dit moment hebben we een beperkte voorraad van die speekseltesten. We zullen een openbare aanbesteding in de markt plaatsen.’

Eén of meer hobby’s?

Het overlegcomité sprak vrijdag niet over het beperken van activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar tot één per kind. ‘Dat was meer een advies’, zegt Weyts erover. ‘Op dat moment hadden alleen kinderen de mogelijkheid om activiteiten te doen. Dan is het goed om solidair te zijn.’

• Regeringen doen kinderen kiezen tussen hobby’s

Nu de jongeren vanaf 13 jaar ook weer aan georganiseerde activiteiten kunnen deelnemen, en ook de andere groepen vooruitzichten hebben, is de situatie anders, vindt de minister. Hij maant niettemin aan tot voorzichtigheid: ‘Beperk het aantal contacten zoveel je kan.’

Leerachterstand aanpakken

Om de leerachterstand opgelopen tijdens de coronacrisis aan te pakken stelde Weyts een platform open waarop scholen extra handen kunnen vragen. Dat zijn gepensioneerde leerkrachten en onderwijzend personeel dat niet voltijds werkt en vrije uren wil bijdragen.

• Weyts wil dat gepensioneerden helpen in de klas

Volgens de minister vroegen al 1.300 scholen zo’n hulp aan, goed voor 11.000 extra lesuren. ‘Ik had al 10 miljoen euro vrijgemaakt en ik ga nog eens 5 miljoen euro bij moeten steken’, zegt hij. Ook de andere initiatieven, zoals zomerscholen, bijscholing en ‘buddies’ - leerkrachten in opleiding die op school leerkrachten bijstaan - dragen volgens de minister goed bij om de leerachterstand weg te werken.