Zonnig maar koud weekend breekt aan

Het wordt zaterdag overal zonnig. In de namiddag kunnen er over het noorden van Vlaanderen enkele wolkenvelden verschijnen. Het kwik klimt daarbij tot 3 of 4 graden in de Hoge Ardennen en tot 6 of 7 graden in Vlaanderen, zo meldt het KMI.

Vanavond en vannacht is het in de meeste streken helder, maar in het noorden van het land en in de kuststreek kunnen er lage wolken, nevel of - soms aanvriezende - mistbanken ontstaan. Het wordt opnieuw flink koud met minima van ­-5 à -­6 graden in de Ardennen (en in sommige valleien mogelijk nog wat kouder) tot ­-1 graad aan zee.

Zondagochtend zijn de temperaturen overal negatief met in Vlaanderen kans op lokale aanvriezende mistbanken. Overdag blijft het droog met over het noorden vrij veel wolken. Over het centrale deel van het land is het eerst zonnig, maar later verschijnen er ook daar wolkenvelden. In het zuiden blijft het meestal zonnig. De maxima schommelen tussen 2 en 7 graden.

Volgende week komen er meer wolken en wordt het stilaan wat zachter.