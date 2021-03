Troosteloos gelijkspel tussen Charleroi en STVV

Wilde Sporting Charleroi nog aanspraak maken op een plaats in Play-off 1, dan deed het er thuis goed aan vanavond te winnen tegen STVV. Maar een ongeïnspireerd Charleroi kreeg niets klaar. De wedstrijd begon zoals ze eindigde - met 0-0 - en daar deed vooral Sint-Truiden een goede zaak mee.

Belhocine had voor de gelegenheid zelfs zijn systeem omgegooid – was het aanpassen aan STVV of was het een laatste poging om de slechte reeks van 6 op 30 te keren? Dat er iets moet gebeuren bij Charleroi, stond als een paal boven water.

Bij de bezoekers stond de organisatie alleszins op punt, da’s iets waar Peter Maes bekend om staat. Offensief beperkte het zich tot lange ballen richting Suzuki en Mboyo, maar daar had debutant Cédric Kipre – 1m93 en 96kg – geen kind aan. Kansen? Amper. Of het moest die keer zijn vlak voor rust toen Vranjes niet bij een voorzet kon. Kortom, kansarmoede in Charleroi.

Weg play-off 1

Het was vooral voorin dat Charleroi onmondig was, en dat zag Karim Belhocine ook: hij haalde een bleke Rezaei en Gholizadeh naar de kant en ging voor powerplay met Nicholson en Teodorczyk. Ondertussen had Sint-Truiden zowaar eens op doel geschoten, maar Descamps zweefde de poging van Hashioka uit doel.

De bezoekers – met de jonge en kwieke Stan Van Dessel voor het eerst dit seizoen in de basis – kregen nog de beste kansen. De ingevallen Nazon trapte, Descamps moest lossen maar had geluk dat zijn verdedigers goed gevolgd waren. De thuisploeg stelde daar helemaal niets tegenover.

Door het gelijkspel is play-off 1 nu een verloren zaak voor Charleroi, zelfs play-off 2 wordt moeilijk. En ook Sint-Truiden had de drie punten kunnen gebruiken om met een geruster gemoed richting de kelderkraker volgende speeldag tegen Waasland-Beveren toe te leven.