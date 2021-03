EK indoor | Geen finale voor Merel Maes in hoogspringen

Merel Maes heeft zich vrijdag op het EK indooratletiek in het Poolse Torun bij haar debuut niet kunnen plaatsen voor de finale van het hoogspringen.

De amper 16-jarige Maes sprong succesvol over de starthoogtes van 1m76 en 1m82. Nadien had ze drie pogingen nodig bij 1m87. Op 1m91 liep het driemaal mis, waardoor het voor Maes over en uit was. Voor een plaats in de finale was een sprong over 1m94 nodig, of een plaats bij de top acht.

Met een sprong over 1m91, een verbetering van haar eigen beste wereldjaarprestatie U18 en Belgisch record U18 met drie centimeter, kroonde Maes zich een tiental dagen geleden in Louvain-la-Neuve tot Belgisch kampioene en werd ze uiteindelijk gedelibereerd voor het EK.