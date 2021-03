Deze sectoren reageren opgelucht op de versoepelingen: ‘Iedereen zat hierop te wachten’

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen heeft vrijdag een reeks versoepelingen goedgekeurd. De betrokken sectoren reageren opgelucht.

De horecasector is blij dat er met 1 mei eindelijk een concrete datum naar voren geschoven wordt voor de heropening. Dat zegt Matthias De Caluwé, ceo van Horeca Vlaanderen. ‘Enerzijds is het een harde boodschap, want we zijn al 6,5 maanden gesloten, maar anderzijds zijn we blij dat er duidelijkheid bestaat waar we naartoe kunnen werken. Iedereen zat hierop te wachten.’

Ook de pretparken reageren opgelucht met het perspectief dat ze gekregen hebben van het Overlegcomité. Ze mogen op 1 april, net voor de paasvakantie, weer open. ‘In de Plopsaparken zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor de heropening. De extra zekerheid doet dus deugd’, zegt Steve Van den Kerkhof, ceo van Plopsa. Al is het nog afwachten onder welke voorwaarden de pretparken kunnen heropenen. ‘We wachten op het Ministerieel Besluit, maar we verwachten dat het in de lijn zal liggen van de protocollen die wij al hadden opgesteld.’

De uitvaartsector is meer dan tevreden dat begrafenissen en uitvaarten weer met 50 personen mogen plaatsvinden. ‘Schitterend nieuws’, reageert Johan Dexters, voorzitter van de sectorfederatie Funebra. ‘Families kwamen veel te vaak voor hartverscheurende keuzes te staan. Afscheid nemen kan je maar één keer. Als je daar niet bij kan zijn, is dat extreem moeilijk.’

Sinds het Ministerieel Besluit van 26 januari bestond er onduidelijkheid over de regels. ‘Als we de letter van de wet moeten volgen, mocht er maar één begrafenisplechtigheid tegelijk plaatsvinden, ongeacht het aantal ruimtes in een crematorium. Mensen moesten gewoon buiten staan wachten.’

De begrafenissector vraagt ook prioritair gevaccineerd te worden. ‘Het is onlogisch dat wij lichamen moeten ophalen op de covid-afdelingen, maar geen vaccin krijgen. Dat begint te wegen’, zegt Dexters nog. ‘In Wallonië komen de begrafenisondernemers aan de beurt samen met de zorgsector, maar in Vlaanderen en Brussel is daar geen sprake van.’