Gegevens van meer dan een miljoen vliegtuigpassagiers gehackt

Hackers hebben de gegevens van honderdduizenden passagiers van verschillende luchtvaartmaatschappijen buitgemaakt bij een cyberaanval. Wereldwijd geraakten de hackers aan gegevens van 1,35 miljoen klanten van het getrouwheidsprogramma ‘Miles and More’.

‘Miles and More’, het getrouwheidsprogramma opgericht door Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines, is getroffen door een cyberaanval tegen IT-dienstverlener Sita. Dat bedrijf helpt luchtvaartmaatschappijen met onder meer de afwikkeling van bagage en met ticketsystemen. De hackers zouden zich via een Aziatische luchtvaartmaatschappij toegang hebben verschaft tot de gegevens van de klanten van het getrouwheidsprogramma.

‘Het ging om een erg complex uitgevoerde aanval’, zo stelde Sita in een persbericht. ‘We hebben snel gereageerd en gerichte inperkingsmaatregelen genomen.’ De gegevensdiefstal bij ‘Miles and More’ blijft beperkt, benadrukt ’Miles and More’ ook.

Beperkte schade

‘Alleen het nummer van de ‘Miles and More’-kaart, het statusniveau van de klant en soms ook de naam van de reiziger’, zegt de persdienst van het bedrijf. ‘Paswoorden en andere gegevens, zoals mailadressen, waren niet opgeslagen in het IT-systeem van de dienstverlener en zijn dus niet betrokken.’

Dat betekent volgens het bedrijf dat er zo goed als geen schade is voor de getroffen klanten. ‘Omdat er geen paswoorden of andere gevoelige gegevens werden gestolen, is externe toegang tot de klantenaccounts niet mogelijk’, zo luidt het. De klanten moeten hun paswoord dus niet veranderen en ze moeten ook geen nieuw kaartnummer aanvragen.

Naast Brussels Airlines en Lufthansa zijn nog meer luchtvaartmaatschappijen getroffen. Zo zouden ook het Amerikaanse United Airlines en het Nieuw-Zeelandse Air New Zealand door de hack zijn geraakt. Bij Singapore Airlines zouden gegevens van zowat 580.000 trouwe reizigers getroffen zijn.