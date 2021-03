Overlegcomité geeft om 19 uur toelichting over versoepelingen

Het overlegcomité is het eens geworden over een aantal aanpassingen aan de coronamaatregelen, zo vernam onze redactie. Om 19 uur worden de beslissingen toegelicht op een persconferentie. Het gaat vooral om lichte versoepelingen die al aangekondigd waren, maar ook om een verlenging van het reisverbod. De horeca zou ‘ten vroegste’ op 1 mei mogen heropenen.

Het Overlegcomité heeft geen bezwaar tegen een uitbreiding van de buitenbubbel van vier naar tien personen, zo werd bevestigd aan onze redactie. Er werd ook gediscussieerd over het optrekken naar acht personen, maar uiteindelijk mocht de limiet nog iets hoger. De maatregel gaat in vanaf 8 maart, en geldt dus nog niet dit weekend.

De eerder afgesproken versoepelingen in het onderwijs zijn ook goedgekeurd. Vanaf 15 maart zouden in het lager en middelbaar onderwijs daardoor weer schooluitstappen van één dag toegelaten zijn. Kwetsbare groepen mogen weer voltijds contactonderwijs organiseren. In het hoger onderwijs zou één dag per week contactonderwijs toegelaten worden.

Horeca moet wachten

Zoals verwacht komt er nog geen groen licht voor de horeca. Er zou wel een datum zijn afgesproken waarop zij ‘ten vroegste’ de deuren kunnen heropenen. Dat zou ‘onder strenge voorwaarden’ vanaf 1 mei kunnen, maar vast staat dat nog niet. Eerder zou niet kunnen.

Reisverbod

Wat wel meer onverwacht is, is het verlengen van het reisverbod. Dat betekent dat ook tijdens de paasvakantie niet-essentiële reizen verboden zullen blijven. De Europese Commissie had ons land al om meer uitleg hierover gevraagd, maar volgens onze regering is de maatregel wel degelijk ‘proportioneel’.

Evenementensector

De federale regering stelt werkgevers in de evenementensector met minstens vijf werknemers tijdelijk vrij van werkgeversbijdragen. De sector kon al rekenen op overheidssteun om de sluiting te overbruggen. De organisaties hebben de extra middelen nodig om op termijn te kunnen heropstarten en die kunnen ze niet dekken met inkomsten. In ruil voor de steun moeten de werkgevers onder meer hun medewerkers in dienst houden