Demir vraagt Vreg uitstel van de nieuwe nettarieven

‘We hebben vandaag al zoveel problemen met het gebrek aan draagvlak na het zonnepanelendebacle. Dat er nog bij nemen is niet evident’, zegt minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Consumenten betalen vandaag voor het gebruik van het elektriciteitsnet per kilowattuur dat ze verbruiken. Energieregulator Vreg wil dat veranderen en consumenten deels laten betalen volgens hun verbruikspieken. Gezinnen die verschillende huishoudtoestellen tegelijk gebruiken, zouden zo meer betalen dan gezinnen die het gebruik van hun toestellen spreiden.

De nieuwe regeling, het capaciteitstarief, zou volgend jaar al moeten ingaan, maar heeft volgens simulaties zwaarwegende gevolgen voor bijvoorbeeld mensen die hun huis verwarmen met accumulatiekachels. Zij maken nu gebruik van het nachttarief en dat verdwijnt.

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) pleit voor uitstel. ‘Dat dossier is volgens mij niet rijp. De Vreg zou beter eerst een proefproject met simulaties doen bij enkele duizenden mensen om na te gaan wat de effecten zijn voor verschillende groepen’, zegt Demir in een interview dat morgen in De Standaard verschijnt. ‘Men kan het dan beter ook afstemmen op de digitale meter, dan pas kun je je gedrag met kennis van zaken sturen. Het is dus wat vroeg om nu al te beginnen met dat capaciteitstarief.’

Bovendien beseft Demir dat nog een nieuwe hervorming in de elektriciteitssector bij de publieke opinie niet goed zou vallen. ‘We hebben vandaag al zoveel problemen met het gebrek aan draagvlak na het zonnepanelendebacle. Dat er nog bij nemen is niet evident’, vreest de minister.

Alleen is de minister niet bevoegd om de nettarieven te bepalen, daar beslist alleen de Vreg over. Volgende week is er wel een hoorzitting in het Vlaams Parlement waarin de top van de Vreg wordt gehoord. De kans is groot dat de energieregulator ook daar kritische geluiden te horen krijgt.