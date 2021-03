Liam Neeson verwelkomt filmliefhebbers bij heropening New Yorkse cinema’s

Filmliefhebbers in New York kunnen vrijdag weer naar de bioscoop, voor het eerst in een jaar. Liam Neeson zal persoonlijk het publiek begroeten dat zijn nieuwste actiefilm The marksman komt bekijken. In de zalen gelden strenge veiligheidsmaatregelen.

De bezoekers van het AMC Lincoln Square in New York kunnen vrijdag niet alleen sterren zien op het grote doek, maar hen ook in levenden lijve ontmoeten. ‘Dit is een hoogdag’, zei Liam Neeson eerder deze week aan de Hollywood Reporter. ‘Ik kijk ernaar uit om de mensen te begroeten. Naar de cinema gaan is een beetje een heilige ervaring. Dat gevoel had ik al als kind.’ De Noord-Ierse acteur is 68 en kreeg al een eerste prik van het coronavaccin.

Belangrijke afzetmarkt

De Amerikaanse sectorvereniging van bioscopen reageert tevreden. ‘New York City is een belangrijke afzetmarkt in de VS en de heropening geeft distributeurs het vertrouwen om releasedata te plannen of te behouden. Dit is een belangrijke stap in het herstel van de volledige sector.’ Los Angeles – met Hollywood – is de belangrijkste Amerikaanse filmstad. Daar blijven de cinema’s voorlopig nog even dicht, maar wellicht niet voor lang. Eerder kregen bioscopen in San Francisco al groen licht om weer te openen.

In de zalen in New York gelden strenge maatregelen. De capaciteit blijft beperkt tot een kwart, met een maximumaantal van 50 personen per zaal. Bovendien moeten de bezoekers een mondmasker dragen en zich aan de afstandsregels houden. Alleen de bioscopen met een gesofisticeerd ventilatiesysteem mogen heropenen en de uitbaters moeten met genummerde plaatsen werken. ‘We hopen dat we de zalen in de nabije toekomst voor 50 procent mogen vullen zodat de bioscopen ook winst kunnen maken’, lieten de cinema-uitbaters nog weten.

Belgische zalen blijven dicht

‘De heropening van de zalen in New York heeft een hoog symboolgehalte voor filmliefhebbers’, vindt Tom Ortenberg, ceo van Open Road/Briarcliff, de Amerikaanse distributeur van The marksman. Op sommige plaatsen in de wereld ging de film al in première en bracht tot nog toe 16,4 miljoen dollar op.

De Belgische overheid heeft tot nog toe geen uitzicht op een heropening van de bioscopen in ons land.