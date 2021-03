De Britse straatkunstenaar Banksy heeft met een zeldzame video bevestigd dat de muurschildering op een gevangenismuur in Reading zijn werk is. Banksy deelde een filmpje op sociale media waarin hij toont hoe hij ’s nachts stiekem te werk is gegaan terwijl Bob Ross op de achtergrond te horen is. ‘Schilderen betekent vrijheid’, zegt de Amerikaanse schilder onder andere. Bekijk de mysterieuze video hierboven.